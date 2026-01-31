Decomisan 150 toneladas de autopartes en hotel de la alcaldía Cuauhtémoc

GENERANDO AUDIO...

Decomisan 150 toneladas de autopartes en la Cuauhtémoc. Foto: SSC-CDMX.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) aseguró 150 toneladas de autopartes robadas tras ejecutar un cateo en un inmueble que funcionaba como falso hotel en la alcaldía Cuauhtémoc.

Decomisan 150 toneladas de autopartes en la alcaldía Cuauhtémoc

La acción policial fue resultado de trabajos de investigación, inteligencia y vigilancia que permitieron identificar un predio en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, que operaba con fachada de hospedaje, pero en realidad era utilizado para almacenar piezas automotrices presuntamente robadas.

Elementos de la SSC-CDMX y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) cumplimentaron una orden de cateo obtenida con base en datos de prueba presentados por el Ministerio Público y autorizados por un juez.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía para continuar con las investigaciones correspondientes.

El inmueble, que contaba con 42 habitaciones distribuidas entre planta baja y tres niveles, albergaba diversas piezas de vehículos y refacciones automotrices clasificadas por modelo y tipo.

Entre los objetos asegurados se encontraban:

Placas de circulación de distintas entidades

Puertas

Faros

Parabrisas

Calaveras

Cofres

Rines

Llantas

Medallones

Facias

Salpicaderas

También se hallaron vehículos semidesmantelados.

El operativo se realizó con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN) para garantizar la seguridad perimetral durante la diligencia. El predio fue sellado por las autoridades y permanece bajo resguardo policial mientras se integran las carpetas de investigación.