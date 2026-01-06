GENERANDO AUDIO...

Menos lluvias y temperaturas mínimas más cálidas. Foto: Cuartoscuro

Durante enero, febrero y marzo, México tendrá menos lluvias de lo habitual y temperaturas mínimas más cálidas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) durante el informe quincenal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el organismo, el primer trimestre del año estará marcado por lluvias por debajo del promedio nacional y un ambiente menos frío en gran parte del país, aunque algunas regiones mantendrán condiciones frescas.

Menos lluvias y temperaturas más cálidas en México

El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez Romaña, explicó que la tendencia de calentamiento que se ha registrado en los últimos años continuará durante los próximos tres meses.

“La mayor parte de México se va a mantener con temperaturas mínimas por arriba de la climatología, es decir, esta tendencia de calentamiento que hemos visto en los últimos años va a seguir siendo consistente para los próximos tres meses en el país. Únicamente la Sierra Madre Occidental vemos que en general se mantiene relativamente fría”. Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.