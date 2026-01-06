GENERANDO AUDIO...

Frío y posible lluvia en CDMX para este lunes 29 de diciembre. Foto: Cuartoscuro

Este martes 6 de enero de 2026 el frente frío 27 se extenderá sobre la frontera noroeste del país, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, así como con una vaguada en niveles altos, provocará descenso de temperatura, rachas de viento y lluvias en el noroeste, además de probabilidad de caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California.

De forma simultánea, una línea seca sobre Coahuila generará viento fuerte en el noreste, mientras que el ingreso de humedad del Pacífico y mar Caribe ocasionará chubascos en el sur y sureste. En gran parte del país prevalecerá ambiente frío a muy frío por las mañanas, con heladas en zonas altas.

¿Dónde lloverá este martes?

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Baja California Sur Guerrero Oaxaca

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora Veracruz (Los Tuxtlas) Chiapas Quintana Roo

Probabilidad de nieve o aguanieve (noche): Sierras de Baja California



Pronóstico de temperaturas, vientos y oleaje:

Temperaturas máximas: 35 a 40 °C: Sinaloa, Jalisco (costa), Colima, Michoacán y Guerrero 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas (istmo)

Temperaturas mínimas: -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Chihuahua y Durango -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca 0 a 5 °C: Zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México, Morelos

Viento: Viento del norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) Rachas de 30 a 50 km/h: Golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tabasco, Campeche, Yucatán Viento del sur con rachas de 30 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas

Oleaje : 1.5 a 2.5 m: Costa occidental de Baja California Sur

:

El pronóstico del clima en el Valle de México

Por la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado con bruma, ambiente frío a fresco en la región; y muy frío con posibles heladas en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, templado a cálido, con nubosidad dispersa y sin lluvia en la Ciudad de México y en el Estado de México.

Temperatura máxima: 24 a 26 °C.

Temperatura mínima: 7 a 9 °C.

Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

¿Cómo estará el clima este miércoles?

El frente frío 27 se desplazará lentamente sobre el noroeste y norte del país, manteniendo descenso de temperatura, vientos fuertes a muy fuertes y lluvias, con probabilidad de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Una circulación anticiclónica favorecerá tiempo estable en gran parte del territorio, con ambiente frío a muy frío, heladas al amanecer y bancos de niebla en la Mesa del Norte y la Mesa Central. El ingreso de humedad del Pacífico y mar Caribe mantendrá lluvias y chubascos en el occidente, sur y sureste.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.