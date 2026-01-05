Clima estable y con poca lluvia en el país para este lunes 5 de enero

GENERANDO AUDIO...

Durante esta lunes 5 de enero, el frente frío 26 originará descenso de temperatura y rachas de viento de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste del territorio nacional y ocasionará rachas de viento de 30 a 50 km/h en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Durango, así como chubascos en Baja California. Por otro lado, el ingreso de humedad del océano Pacífico propiciará chubascos dispersos en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca; y lluvias aisladas en zonas de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera favorecerá predominio de cielo despejado y baja probabilidad de lluvia sobre el resto del territorio nacional; manteniéndose ambiente frío a muy frío, con heladas al amanecer y bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

¿Dónde lloverá este lunes 5 de enero?

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Guerrero

Oaxaca

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Michoacán

Chiapas

Quintana Roo

Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 5 de enero?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Michoacán y Guerrero

Michoacán y Guerrero 30 a 35 ° C: Sinaloa, Nayarit, Morelos, Jalisco, Colima, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca y Chiapas

Temperaturas mínimas esperadas:

-10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango

zonas serranas de Chihuahua y Durango -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México, Morelos y Chiapas

Vientos y oleaje:

Viento de 40 a 60 km/h : Oaxaca y Chiapas

: Oaxaca y Chiapas Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sonora, Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco

: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sonora, Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco Oleaje de 2 a 3 metros de altura: Baja California

Baja California Oleaje de 1 a 2 metros de altura: golfo de Tehuantepec

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y sin posibilidad de lluvia. Temperatura mínima de 7 a 9 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h.

Por la mañana, ambiente frío; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y sin posibilidad de lluvia. Temperatura mínima de 7 a 9 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h. Toluca (Estado de México): Mínima de 1 a 3 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente muy frío por la mañana y sin probabilidad de lluvias.

