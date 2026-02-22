¡Vuelve el frío! CDMX tendrá importante descenso de temperatura para este domingo

GENERANDO AUDIO...

Frío vuelve a CDMX con máximas de 19 grados para este domingo. Foto: Cuartoscuro

El Sistema Metereológico Nacional (SMN) pronostica que para este domingo 22 de febrero el clima continuará fresco por la mañana. Asimismo, por la tarde se estima ambiente frío y posibilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México.

El frío persiste especialmente en las zonas altas, donde este domingo 22 de febrero se prevé clima muy frío. La mínima de temperatura para la capital es de 7 a 9 °C; para Toluca, en el Estado de México, se estima una mínima de 0 y 2 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 17 a 19°C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 14 a 16 °C. En ambas entidades se estiman lluvias aisladas.

Asimismo, para este domingo 22 de febrero se esperan rachas de viento con dirección variable con velocidades de 20 a 30 km/h, alcanzando máximas de 60 km/h.

Ante los fuertes vientos, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil invitó a la población a guardar o retirar objetos del exterior que puedan caer, a cerrar puertas y ventanas, asegurar techos y toldos, evitar subir a lugares altos, así como a alejarse de árboles, cables y bardas.

