¡A vacunarse! CDMX instala 4 nuevos módulos de vacunación nocturnos; checa horarios y sedes

GENERANDO AUDIO...

CDMX activa módulos de vacunación nocturnos. Foto: Clara Brugada

Este sábado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció la activación de seis módulos nocturnos de vacunación contra el sarampión. A partir de este 21 de febrero, la población puede asistir en un horario de 10:00 a 00:00 horas a cualquiera de ellos.

Los nuevos módulos de vacunación están ubicados en los siguientes puntos de la Ciudad de México:

Alcaldía Benito Juárez: Parque de los Venados.

Parque de los Venados. Alcaldía Cuauhtémoc: Bellas Artes.

Bellas Artes. Alcaldía Iztapalapa: Utopía Santa Cruz Meyehualco.

Utopía Santa Cruz Meyehualco. Alcaldía Coyoacán: Jardín Hidalgo, en el centro de Coyoacán.

Estos cuatro puntos se suman a los de la alcaldía Gustavo A. Madero, ubicados en el Deportivo Carmen Serdán y en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) Zacatenco.

Se abrirán 6 puestos de vacunación a partir del lunes

Como lo informaron las autoridades de la Ciudad de México, a partir del lunes 23 de febrero los puestos de vacunación incrementarán a 12, con seis nuevas sedes:

Alcaldía Xochimilco: Deportivo Xochimilco

Deportivo Xochimilco Alcaldía Álvaro Obregón: Bioparque San Antonio

Bioparque San Antonio Alcaldía Azcapotzalco : Parque Bicentenario

: Parque Bicentenario Alcaldía Coyoacán : Alameda Sur

: Alameda Sur Alcaldía Iztacalco : Magdalena Mixhiuca

: Magdalena Mixhiuca Alcaldía Iztapalapa: Centro Cultural Ixtapalcalli

El horario de estos próximos módulos, al igual que los recientemente activados, será de 10:00 a 00:00 horas de lunes a domingo.

De esta manera, ante el incremento de casos por sarampión, las autoridades de la Ciudad de México invitan a la población a asistir al módulo de vacunación más cercano.

CDMX contabiliza 285 casos de sarampión

De acuerdo con la titular de la Secretaría de Salud de la CDMX, Nadine Gasman Zylbermann, la capital cuenta con 285 casos activos de sarampión hasta el pasado 19 de febrero. Por ello, la funcionaria descartó que exista una crisis sanitaria ante los más de 9 millones de habitantes en la demarcación. Sin embargo, de igual forma, hizo un llamado a la vacunación.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento