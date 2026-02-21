Fuerte choque arranca bomba de gasolina en Calzada Ignacio Zaragoza: Imágenes

GENERANDO AUDIO...

Esta madrugada, una camioneta impactó una bomba de combustible en una gasolinera de Calzada Ignacio Zaragoza, colonia Agrícola Pantitlán, Ciudad de México, arrancando por completo uno de los despachadores y causando daños visibles en el establecimiento.

Imágenes que circulan en redes sociales muestran la magnitud del accidente: el vehículo quedó con el motor destrozado, la bomba de despacho arrancada y productos del establecimiento esparcidos por el suelo.

¿Dónde ocurrió el accidente y cómo fue el impacto?

El choque se registró en la gasolinera ubicada en Calzada Ignacio Zaragoza y Calle 77, en la colonia Puebla.

De acuerdo con reportes iniciales, la camioneta chocó de frente, derribando la bomba de combustible y dejando visibles daños en la estructura y equipos del establecimiento.

Autoridades atienden emergencia

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX informó que los servicios de emergencia se encontraban laborando en el lugar para controlar la situación y prevenir riesgos.

Hasta el momento, no se reportan víctimas ni heridos por el percance y tampoco se registraron fugas de combustible ni situaciones de riesgo adicionales.

