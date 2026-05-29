“Colores de Identidad”, la exposición del Museo Soumaya que hace un repaso a la historia de los Mundiales en México

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Las sedes del Museo Soumaya en Plaza Carso, Plaza Loreto y Atrio de San Francisco se unieron para presentar la exhibición llamada “Colores de Identidad“, la cual trae más de 70 piezas que ayudan a recordar las Copas del Mundo organizadas en México, en el marco del Mundial 2026.

A partir de este viernes 29 de mayo, las distintas locaciones de esta institución cultural traen al público objetos como un balón firmado por Pelé, planos del Estadio Azteca y obras de artistas célebres mexicanos.

¡Estamos listos para el #Mundial2026!

Descubre “#ColoresDeIdentidad” en @SoumayaLoreto, #PlazaCarso y #EnElAtrio. Encontrarás obras del Fondo #GalasDeMéxico, planos del Estadio Azteca, jerseys y memorabilia deportiva, así como obras de Montenegro y González Camarena, entre otros. pic.twitter.com/8LnMJ3p6KA — Museo Soumaya (@ElMuseoSoumaya) May 29, 2026

¿Qué podrás encontrar en cada una de las sedes del Museo Soumaya?

Plaza Loreto

La sede del Museo Soumaya en Plaza Loreto se encuentra a 20 minutos del otrora Estadio Azteca y la exposición “Colores de Identidad” presenta los planos y vistas del “Coloso de Santa Úrsula” provenientes del Archivo Pedro Ramírez Vázquez.

Ve mapas y fotos del Estadio Azteca en 1986 | Foto: Museo Soumaya

También se encuentran la maqueta del Sol rojo, la escultura monumental de Alexander Calder, que coronó la Ruta de la Amistad en los Juegos Olímpicos de México 68 y que adorna el hoy llamado Estadio Banorte.

Además, “Colores de Identidad” presenta imágenes que evocarán a la nostalgia futbolera gracias a los diseños de Demetrio Llordén, así como las ilustraciones de Pique Gol, la mascota de México 86.

Ilustraciones de Demetrio Llordén en Colores de Identidad | Foto: Museo Soumaya

Además de los nostálgicos diseños de artistas como Humberto Limón y Luis Améndolla, Plaza Loreto también presenta objetos históricos como:

Un balón autografiado por Pelé

Los tacos de Cristiano Ronaldo

Imagen de la chilena de Hugo Sánchez, firmada por el propio “Pentapichichi”

El Museo Soumaya presenta un balón firmado por Pelé | Foto: Museo Soumaya

Plaza Carso

En el marco del Mundial 2026, el Museo Soumaya de Plaza Carso ofrece cuatro obras del periodo Clásico de la tradición de Tumbas de Tiro del Occidente Mesoaméricano.

Dicho patrimonio nacional fue reunido por el coleccionista Fernando Juárez Frías y se encuentran en comodato en Fundación Carlos Slim para su conservación, investigación y difusión, por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Entre las esculturas del periodo clásico se encuentran El Contorsionista y Jugador del juego de pelota. Los visitantes también encontraran jarras, charolas y bateas de diferentes regiones como Jalisco y Michoacán.

Un trabajo hecho en Michoacán en el Museo Soumaya | Foto: Museo Soumaya

Los visitantes del Museo Soumaya de Plaza Carso también encontrarán obras de artistas mexicanos como Jorge González Camarena y Diego Rivera.

Atrio de San Francisco

La sede del Museo Soumaya en el Atrio de San Francisco, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, despliega imágenes de los calendarios de Galas de México que adornaron los hogares y negocios mexicanos en el Siglo XX.

Además, los visitantes podrán jugar en las mesas de futbolito que se encuentran a las afueras del museo, según compartieron las cuentas oficiales del Soumaya este viernes 29 de mayo.

¡Escapa del bullicio del Centro Histórico!

Disfruta #EnElAtrio de nuestros #ColoresDeIdentidad. Además, podrás echarte una cascarita en los futbolitos.

¡La entrada es gratuita!#Mundial2026 pic.twitter.com/udxp84a8C4 — Museo Soumaya (@ElMuseoSoumaya) May 29, 2026

Otro de los atractivos de “Colores de Identidad” es la selección de nueve documentales donados por Demetrio Bilbatúa, artista hispanomexicano, quien logró digitalizar su acervo en 4K.

La selección incluye material del Mundial de México 1970, la Copa del Mundo de 1986 y testimonios filmados en la década de los años 70 con tradiciones, bailes regionales y arte.

Videos de Pelé en el Mundial de México 70 en Colores de Identidad | Museo Soumaya

La muestra también se complementa con el taller gratuito llamado “Imágenes e identidades“, para que las familias enteras reflexionen sobre elementos de su vida cotidiana que les gustaría compartir con el mundo.

Los interesados encontrarán en redes sociales las fechas y horarios para participar en la actividad en las sedes de Plaza Carso, Plaza Loreto y Atrio de San Francisco.

Fechas y horarios de “Colores de Identidad” en las tres sedes del Museo Soumaya

La exposición “Colores de Identidad” está abierta al público desde este viernes 29 de mayo en las sedes de Plaza Carso, Plaza Loreto y Atrio de San Francisco.

Los visitantes podrán conocer la exhibición de lunes a domingo, en horarios de 10:30 a 18:30 horas. Cabe destacar que la entrada a cualquiera de las tres locaciones es completamente gratuita.

El Museo Soumaya de Plaza Carso se encuentra en Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra, esquina con Presa Falcón, Ampliación Granada, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La sede de Plaza Loreto se encuentra en Revolución y Río Magdalena (Eje 10 Sur), Tizapán, San Ángel, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Finalmente, el Atrio de San Francisco se encuentra en Francisco I. Madero 7, Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los visitantes que disfrutarán de “Colores de Identidad” podrán vivir una experiencia distinta si descargan la aplicación RA Infinitum en la Google Play Store (Android) y App Store (iPhone).

Una vez instalada, los usuarios solo deben apuntar a las obras que tengan el logo de RA en la cédula informativa para ver una experiencia interactiva.

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