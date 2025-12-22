Dos niños mirando el cielo: nueva obra de Banksy es exhibida en Londres

GENERANDO AUDIO...

La nueva obra de Banksy causa expectativa mundial. Foto: CARLOS JASSO / AFP

La nueva obra de Banksy apareció este lunes 22 de diciembre en Londres, Inglaterra. Se trata de un par de niños con vestimenta de invierno, que están acostado y viendo hacia el cielo.

El enigmático artista callejero británico volvió a captar la atención internacional tras revelar dicha creación, misma que desató especulaciones por la aparición de ese mural en dos zonas muy contrastantes de la ciudad, aunque sólo una fue mostrada en sus redes sociales.

Banksy reaparece con una nueva obra en Londres y genera misterio

La nueva obra de Banksy fue presentada a través de su cuenta oficial de Instagram, el único canal que utiliza para autentificar sus creaciones. En su publicación sólo puso su creación, sin ningún comentario.

Un mural que invita a la reflexión

La pieza, realizada en blanco y negro, se encontró en la pared lateral de un antiguo edificio en Bayswater. En ella se observa a dos figuras, aparentemente niños, vestidos con gorros de invierno y botas, recostados sobre el suelo mientras miran hacia el cielo.

Uno de los personajes extiende el brazo y señala algo fuera del encuadre, un recurso visual que refuerza el tono introspectivo y abierto a múltiples interpretaciones, característico del trabajo de Banksy.

La obra duplicada que despierta dudas

Horas después de la publicación del artista, surgieron reportes de una obra prácticamente idéntica en Tottenham Court Road, a varios kilómetros del mural original.

Sin embargo, Banksy no la incluyó públicamente en su red social, lo que generó debate entre expertos y seguidores sobre su autenticidad y el posible mensaje detrás de esta duplicidad.

Banksy y su constante crítica social

Originario de Bristol y con identidad aún desconocida, Banksy es considerado uno de los artistas contemporáneos más influyentes del mundo. Sus murales suelen abordar temas políticos y sociales de alto impacto.

Apenas en septiembre, realizó una obra cerca de la Royal Courts of Justice que aludía a las tensiones entre autoridades y manifestantes, en un contexto marcado por protestas y detenciones en la capital británica.

La nueva obra de Banksy reafirmó el papel del artista como una voz incómoda y provocadora dentro del arte urbano global.

