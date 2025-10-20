GENERANDO AUDIO...

Museo Nacional de Antropología.

El robo de joyas del Museo del Louvre, en París, el pasado domingo 19 de octubre de 2025 volvió a poner en el centro del debate la seguridad de los grandes museos del mundo.

El robo del museo más visitado del planeta fue escenario de un atraco digno de una película, según las autoridades francesas, cuatro ladrones irrumpieron en la Galería Apolo utilizando un brazo articulado montado en un camión para acceder por una ventana del segundo piso.

En cuestión de minutos, los delincuentes rompieron dos vitrinas con motosierras pequeñas y sustrajeron ocho joyas del siglo XIX, entre ellas un collar de esmeraldas de la emperatriz María Luisa, una tiara de la emperatriz Eugenia y el conjunto de zafiros de la reina María Amelia.

Durante la huida, los delincuentes perdieron la corona de la emperatriz Eugenia, decorada con más de mil diamantes y decenas de esmeraldas, que fue recuperada dañada cerca del recinto, las autoridades sospechan que se trata de una banda organizada con recursos logísticos importantes.

Este es uno de los casos más increíbles, pero no se trata de un hecho aislado, pues a lo largo de la historia, varios robos han dejado en evidencia la vulnerabilidad de los templos del arte y la cultura.

El robo del Museo Nacional de Antropología en México

El 25 de diciembre de 1985, mientras la mayoría de los mexicanos celebraba la Nochebuena, dos jóvenes estudiantes de veterinaria, Carlos Perches Treviño y Ramón Sardina García, protagonizaron uno de los robos más audaces en la historia del país.

Aprovechando las deficiencias de seguridad y su conocimiento del lugar, ingresaron por los ductos de ventilación del Museo Nacional de Antropología y se llevaron 124 piezas arqueológicas, entre ellas la máscara funeraria del rey Pakal, el Mono de obsidiana y joyas mixtecas y zapotecas de valor histórico incalculable.

Cuatro años después, en 1989, la mayoría de las piezas fue recuperada por las autoridades, pero el episodio marcó un antes y un después en la seguridad de los museos mexicanos.

El 18 de marzo de 1990, dos hombres disfrazados de policías ingresaron al Museo Isabella Stewart Gardner, en Boston, alegando responder a una emergencia, engañaron a los guardias, los ataron en el sótano y robaron 13 obras maestras valoradas en más de 500 millones de dólares, (más de 9 mil millones de pesos mexicanos), entre ellas pinturas de Rembrandt, Vermeer y Degas.

Tres décadas después, ninguna de las piezas ha sido recuperada, el caso es considerado el robo de arte más grande de la historia moderna.

El robo del “Tesoro Verde” en Dresde

En noviembre de 2019, un grupo de ladrones irrumpió en el Grünes Gewölbe (Bóveda Verde) de Dresde, uno de los museos más antiguos de Europa, aprovecharon un apagón eléctrico provocado por ellos mismos para entrar por una ventana y robar un conjunto de joyas barrocas con más de 4 mil diamantes pertenecientes a la corte sajona del siglo XVIII.

El botín fue valuado en más de 100 millones de euros, (más de 2 mil millones de pesos mexicanos) y aunque algunos responsables fueron arrestados años después, muchas de las piezas siguen desaparecidas.

En diciembre de 2002, dos ladrones escalaron la fachada del Museo Van Gogh, en Ámsterdam, y robaron dos obras del pintor, se trata de “Vista del mar en Scheveningen” y “La iglesia reformada en Nuenen”. Los lienzos, valuados en millones de euros, permanecieron desaparecidos durante 14 años, hasta que fueron encontrados en una operación antidrogas en Italia en 2016.

Robo de la Mona Lisa Museo del Louvre

El robo más famoso en la historia del arte ocurrió el 21 de agosto de 1911, cuando La Mona Lisa desapareció del Museo del Louvre, el autor del delito fue Vincenzo Peruggia, un pintor italiano que trabajaba en el museo. Peruggia escondió la pintura en un armario y la sacó del recinto oculta bajo su ropa.

Su motivación era “devolverla a Italia”, su país natal, la obra fue recuperada dos años después en Florencia, y su desaparición terminó por convertirla en el cuadro más famoso del mundo.

Museo Egipcio de El Cairo

Durante las protestas de la Primavera Árabe en 2011, el caos llegó hasta el histórico Museo Egipcio de El Cairo. Personas irrumpieron en el recinto y sustrajeron 54 piezas faraónicas, incluyendo estatuas y joyas milenarias.

Muchas de ellas fueron recuperadas posteriormente gracias a la intervención del ejército y la población local, aunque algunas permanecen desaparecidas, el incidente evidenció la vulnerabilidad del patrimonio cultural durante conflictos sociales y políticos.

Estos casos revelan que ni la tecnología, ni los sistemas de alarma más sofisticados, ni la reputación de los museos bastan para impedir los robos. En todos, la planificación meticulosa y el conocimiento interno del recinto fueron claves para el éxito de los delincuentes.