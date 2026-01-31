¿A cuántos luchadores de la WWE ha retirado Gunther?

GENERANDO AUDIO...

El austriaco se ha consolidado como “el asesino de leyendas”. Foto: Gettyimages

Gunther, combatiente de la WWE ha demostrado su dominio según usuarios, no solo en sus campeonatos, sino también en cómo ha definido el final de la carrera de luchadores del ring. Sus victorias frente a tres grandes leyendas representan momentos históricos que cambian la narrativa de la empresa de acuerdo con los internautas.

En Unotv.com te contamos a quiénes ha vencido el hoy “asesino de leyendas”?

¿A qué luchadores ha retirado Gunther?

Goldberg – julio 2025

La cacería de Gunther comenzó en Saturday Night’s Main Event de julio de 2025, en esta se enfrentó a Goldberg, quien llegaba a su última lucha dentro de WWE tras una carrera de más de 20 años en el wrestling profesional.

El combate se disputó por el World Heavyweight Championship y fue una batalla física desde el inicio. Gunther mantuvo el control con su estilo dominante y aplicó su llave de sumisión característica, obligando a Goldberg a rendirse.

2. John Cena – diciembre 2025

En diciembre de 2025, durante otra edición de Saturday Night’s Main Event, Gunther se midió ante John Cena, una de las figuras más mediáticas y carismáticas de WWE.

La lucha, intensa y cargada de momentos de alta tensión, puso a prueba la experiencia de Cena, quien intentó varias veces revertir el combate con sus movimientos clásicos. Sin embargo, el General del Ring aplicó un Sleeper Hold que terminó con la resistencia de Cena, marcando su retiro de la actividad competitiva en WWE. Este enfrentamiento destacó el impacto de Gunther en la empresa, capaz de poner fin a la carrera de un ícono que durante más de dos décadas definió la marca.

3. AJ Styles – enero 2026

El último capítulo se escribió en este Royal Rumble 2026, donde AJ Styles, conocido como “The Phenomenal One”, puso en juego su carrera frente a Gunther.

El combate, de aproximadamente 20 minutos, fue técnico y estratégico; aunque Styles logró conectar varios de sus movimientos característicos, incluyendo un rompe pantorillas, pero el estilo dominante y psicológico de Gunther se impuso. Al aplicar nuevamente un Sleeper Hold, Gunther obligó a Styles a retirarse, cerrando más de 10 años de trayectoria en WWE y dejando atrás una serie de rivalidades y combates que definieron su carrera en la empresa.

Con estas tres victorias, Gunther se posiciona como un referente del ring actual, capaz (según usuarios) de imponerse sobre figuras históricas y matar sus carreras.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.