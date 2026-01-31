¡Ya van tres! Gunther derrota a AJ Styles y causa su retiro de WWE

GENERANDO AUDIO...

Gunther se sigue coronando como el “asesino de leyendas”. Foto: Gettyimages

AJ Styles, “The Phenomenal One”, puso fin a su carrera en WWE este sábado 31 de enero después de perder ante Gunther en una lucha donde su trayectoria estaba en juego.

Con esta victoria, Gunther suma tres caídas de leyendas del ring

La contienda, parte de la edición más reciente de Royal Rumble, fue intensa y estratégica, con momentos en los que Styles mostró su experiencia y movimientos característicos, pero finalmente el General del Ring logró imponerse y asegurar la victoria.

¿Cómo fue la pelea entre AJ Styles y Gunther?

Bajo el tema “Heavy is the crow” de Linkin Park, el enfrentamiento duró aproximadamente 20 minutos, durante los cuales Styles conectó sus movimientos característicos, incluyendo un rompe pantorillas que estuvo cerca de cambiar el rumbo de la lucha. Sin embargo, la potencia y el estilo dominante de Gunther, combinado con su estrategia marcaron la diferencia.

Tras varios intentos de remontada de Styles, Gunther aplicó un Sleeper Hold (llave de sumisión) que dejó sin respuesta al Phenomenal y aseguró la victoria. A diferencia de John Cena que vivió un combate, Styles fue incapaz de rendirse ante esta técnica, pues se desmayo causando su cierre en WWE.

¿Quién es AJ Styles?

AJ Styles, conocido como “The Phenomenal One”, debutó en WWE el 24 de enero de 2016, entrando al Royal Rumble de ese año. Desde entonces, se convirtió en una de las figuras más importantes de la empresa.

Durante su trayectoria, Styles ganó múltiples campeonatos, incluyendo el WWE Championship, United States Championship y Intercontinental Championship, además de ser reconocido por su capacidad para combinar velocidad, técnica y poder en el ring.

Foto: Gettyimages

Antes de su llegada a WWE, Styles ya había marcado su carrera en empresas como TNA/Impact Wrestling y New Japan Pro Wrestling (NJPW), donde también obtuvo títulos importantes y consolidó su reputación internacional.

Con su retiro, AJ Styles cierra más de 10 años de trayectoria en WWE, dejando un legado de combates memorables, rivalidades históricas y un estilo que influyó en toda una generación de luchadores. Mientras tanto, Gunther refuerza su dominio en el ring, sumando otra victoria destacada en su carrera y consolidándose como “el asesino de leyendas”.

