Aficionado invade el ring en la Arena México, provoca caos y confusión: video

Espontáneo desata caos en Arena México: así fue el momento | Foto: Alfredo Narváez

Un aficionado invadió el ring de la Arena México durante el evento de este domingo 18 de enero del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), interrumpiendo la lucha titular entre Templario y Bandido. La interrupción provocó confusión entre los aficionados, quienes reprobaron lo sucedido.

El hombre, cuya identidad no se ha dado a conocer, permaneció durante varios segundos encima del cuadrilátero hasta que miembros del personal de seguridad intervinieron para sacarlo del recinto mientras se resistía a base de empujones.

Así fue el momento en que un fan invadió el ring de la Arena México

Corría el evento estelar de la función dominical del “Fin de Semana Internacional” entre Templario y Bandido cuando un aficionado saltó la valla de seguridad a toda velocidad e invadió el ring sin que el árbitro ni los guardias se dieran cuenta.

Vestido de playera blanca y pantalones oscuros, el hombre se detuvo encima del cuadrilátero mientras los dos luchadores se encontraban en la zona in-ring tras una acción fuera de los encordados.

Ante el desconcierto del público, el sujeto se dirigió al esquinero para intentar hacer un salto desde la tercera cuerda; sin embargo, múltiples integrantes del cuerpo de seguridad de la Arena México intervinieron para desalojarlo.

Al mismo tiempo, Bandido trató de interceder por el aficionado e intentó razonar con él, pero se resistió y forcejeo con el personal de seguridad, asi como con policías, para evitar ser sacado del recinto.

Después de algunos minutos, en los que las acciones se interrumpieron, el equipo de seguridad logró sacar al espontáneo y lo escoltaron fuera de la Arena México.

La lucha estelar siguió sin contratiempos

Bandido y Templario luchaban por el Campeonato Mundial de Peso Medio del CMLL cuando el aficionado intervino.

Después de la interrupción, ambos gladiadores se reincorporaron para reanimar al público, que abucheó y aventó vasos al aficionado que se subió al ring.

Después de haber sido desalojado, las acciones continuaron y tanto el campeón como el retador lucharon por varios minutos más hasta que Templario finalmente retuvo su título.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las sanciones legales y administrativas contra el espontáneo que burló la seguridad de la Arena México este domingo.

