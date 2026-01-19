Debut amargo: Renata Zarazúa cae en primera ronda del Australian Open

GENERANDO AUDIO...

El partido se extendió por más de dos horas. Foto: Reuters

Renata Zarazúa quedó eliminada en la primera ronda del Australian Open 2026 luego de caer en dos sets ante la checa Marie Bouzkova, número 44 del ranking mundial, con parciales de 6-2 y 7-5.

El encuentro, que se extendió por dos horas y 13 minutos, con pasajes de alta intensidad y ajustes tácticos de ambas jugadoras, se disputó durante la madrugada del lunes, tiempo del centro de México.

Zarazúa, ubicada en el puesto 80 del ranking WTA, afrontó un compromiso exigente desde el inicio. En el primer set, la tenista europea consiguió rompimientos tempranos que le permitieron marcar el ritmo del partido y tomar ventaja con mayor solidez desde la línea de base.

La mexicana intentó alargar los intercambios, pero no logró neutralizar la consistencia de su rival.

Mejor reacción, mismo desenlace

Para el segundo parcial, Renata Zarazúa mostró mayor determinación y logró colocarse arriba 2-0, aprovechando algunas imprecisiones de Bouzkova.

Sin embargo, la checa reaccionó con rapidez, recuperó el quiebre y equilibró el marcador, lo que dio paso a un set más disputado.

Ambas jugadoras protagonizaron juegos largos y puntos extendidos, con constantes ajustes en la estrategia.

Renata Zarazúa buscó variar direcciones y profundidad, mientras que Bouzkova mantuvo su regularidad, factor que terminó siendo decisivo en el cierre del encuentro. Un rompimiento de servicio en la recta final selló el 7-5 definitivo.

Durante el partido, las dos tenistas recibieron atención médica. Bouzkova fue atendida por molestias en la zona lumbar, mientras que Renata Zarazúa solicitó asistencia en el segundo set, cuando el marcador favorecía a la europea 4-3. La mexicana disputó el encuentro con un vendaje en la rodilla izquierda.

Cuatro enfrentamientos, cuatro derrotas

Con este resultado, Marie Bouzkova amplió su dominio sobre Renata Zarazúa en el historial directo, con cuatro victorias en cuatro enfrentamientos.

La checa avanzó a la segunda ronda del torneo, donde enfrentará a la ganadora del duelo entre la china Yue Yuan y la polaca Iga Swiatek.

Pese a la derrota en singles, Renata Zarazúa continuará su actividad en Melbourne dentro de la modalidad de dobles, donde competirá junto a la croata Antonia Ruzic.

