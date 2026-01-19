Chivas líder, América no levanta y Mazatlán es sotanero; así la Liga MX tras tres jornadas

GENERANDO AUDIO...

Chivas es líder del Clausura 2026 tras tres jornadas. Foto: Cuartoscuro

Terminó la jornada número 3 del Clausura 2026 de la Liga MX, en la que Chivas se posicionó como el equipo líder de la tabla general. Por su parte, el Mazatlán ocupa la última posición de la clasificación.

Durante la tercera fecha del nuevo torneo de la Liga MX se anotaron 19 goles. Además, se mostraron cuatro tarjetas rojas.

Resultados de la jornada 3 del Clausura 2026

Rayados goleó a Mazatlán

En condición de visitante, Rayados le pegó 5 por 1 Mazatlán. Los goles fueron de José Manuel Corona, Jorge Rodríguez, Anthony Martial, Germán Berterame y de Iker Fimbres, Por su parte, al 86, Jordan Sierra anotó el único tanto de los cañoneros.

Atlas, de visita, le ganó a Necaxa

En el Estadio Victoria, Atlas consiguió tres puntos valiosos al vencer al Necaxa por marcador de 1 a 0. El único tanto del compromiso fue de Arturo González, mientras que Julián Carranza, reciente fichaje hidrocálido, fue expulsado al 45+1.

Chivas aseguró el liderato tras vencer a Querétaro

En el Estadio Akron, Chivas consiguió tres puntos luego de derrotar 2 por 1 al Querétaro, con goles de Armando González y Roberto Alvarado; para los visitantes, descontó Mateo Coronel.

Cruz Azul, de local en el Cuauhtémoc, venció al Puebla

En condición de local, ante el equipo de la ciudad, Cruz Azul derrotó 1 por 0 al Puebla. El autor del gol fue José Paradela, en los últimos minutos del partido.

Doble empate a una anotación

Dos de los partidos terminaron empatados a un gol: Tijuana y San Luis dividieron unidades; además, Pumas y León también empataron 1 por 1 con goles de Juninho y Diber Cambindo, respectivamente.

Atractivo empate a dos goles entre Santos y Juárez

Rumbo al cierre de la jornada, Santos y Juárez, en Torreón, empataron a dos goles. Para los laguneros anotaron Ezequiel Bullaude y Fran Villalba, mientras que por los Bravos descontaron Rodolfo Pizarro y José Luis Rodríguez.

Doble empate sin anotaciones en los partidos más atractivos

Los dos partidos más atractivos de la jornada 3 del Clausura 2026 terminaron sin goles. En el Estadio Universitario, Toluca y Tigres no se hicieron daño. A su vez, en el Estadio Hidalgo, Pachuca y América tampoco anotaron.

Así quedó la tabla general tras la tercera fecha

Chivas – 9 pts. Toluca – 7 pts. Monterrey – 6 pts. Cruz Azul – 6 pts. Atlas – 6 pts. Pumas – 5 pts. Tijuana – 5 pt. San Luis – 4 pt. Juárez – 4 pt. León – 4 pt. Tigres – 4 pt. Pachuca – 4 pt. Necaxa – 3 pt. Puebla– 3 pt. América– 2 pt. Querétaro – 1 pt. Santos – 1 pt. Mazatlán – 0 pt.

Jornada 4 deberá esperar unos días

Tras el parón en el Clausura 2026 por la actividad de la Selección Mexicana, la jornada 4 deberá esperar unos días. Sin embargo, así se jugará:

Partidos del viernes 30 de enero

Puebla vs Toluca: 7 pm

Pumas vs Santos: 9 pm

Juárez vs Cruz Azul: 9 pm

Partidos del sábado 31 de enero

Atlas vs Mazatlán: 5 pm

Monterrey vs Tijuana: 7 pm

León vs Tigres: 7 pm

América vs Necaxa: 9 pm

Encuentros del domingo 1° de febrero

Querétaro vs Pachuca: 5 pm

San Luis vs Chivas: 7 pm

