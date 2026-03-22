Aficionados de Rayados y Chivas protagonizan hechos de violencia tras partido

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Rayados vs Chivas fuera del estadio. Foto: Getty Images.

Tras la victoria de Chivas 3-2 sobre Rayados de Monterrey, se registraron hechos de violencia entre aficionados en las inmediaciones del estadio en Guadalupe, Nuevo León. Videos difundidos en redes sociales muestran agresiones físicas entre seguidores de ambos equipos, tanto fuera como dentro del inmueble.

El incidente ocurrió al término del partido, cuando grupos de aficionados se confrontaron, dejando evidencia en grabaciones captadas por asistentes.

Video muestra agresión a aficionado de Chivas afuera del estadio

En uno de los videos difundidos, se observa a un grupo de al menos seis personas, identificadas como seguidores de Rayados, persiguiendo a un aficionado de Chivas en la vía pública.

En las imágenes, el aficionado es alcanzado y golpeado con patadas y puñetazos. Posteriormente, los mismos agresores se dirigen contra otra persona con la camiseta del equipo visitante, a quien también agreden hasta derribarlo sobre el pavimento.

El hecho fue presenciado y grabado por otras personas que se encontraban en la zona, sin que se observe intervención inmediata en el momento de la agresión.

Incidente dentro del estadio involucra a aficionado de Chivas

En otro video, grabado dentro del estadio, se observa a un aficionado de Chivas protagonizando un altercado con seguidores del equipo local.

De acuerdo con las imágenes, el individuo intenta agredir a varias personas, aparentemente bajo los efectos del alcohol. Durante el incidente, incluso empuja y golpea a su propio acompañante, quien intenta contenerlo y evitar una confrontación mayor, el aficionado agresivo golpeó a la persona que lo estaba grabando y lanzó frases como: “Deja de grabar, hijo de tu p%t@dr#” y “Ya sé quién eres”, mientras continuaba su camino.

Parecía que el episodio había terminado; sin embargo, al notar que también lo estaban grabando a él, regresó para confrontar nuevamente a quien lo filmaba, diciendo: “¿Quién eres?, ¿en qué medio estás?, ¡eh!, p3nd@j#”, tras lo cual intentó agredirlo físicamente.

El grupo de aficionados de Rayados no responde a las agresiones, mientras el acompañante logra retirarlo parcialmente del lugar.

Agresiones continúan contra persona que grababa los hechos

El mismo aficionado vuelve a involucrarse en otro episodio al percatarse de que estaba siendo grabado. En el video se observa cómo regresa para confrontar a la persona que registraba la escena.

Durante el intercambio, lanza insultos y amenazas verbales, además de intentar agredir físicamente al individuo. Su acompañante interviene nuevamente para retirarlo del sitio, mientras continúan los empujones.

Violencia en el futbol mexicano, un problema recurrente

Este caso se suma a otros episodios recientes de violencia en el futbol mexicano, particularmente al finalizar encuentros deportivos, donde se han registrado confrontaciones entre grupos de aficionados.

Autoridades y organizaciones han señalado la necesidad de reforzar medidas de seguridad dentro y fuera de los estadios, así como promover protocolos para prevenir este tipo de incidentes.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas o posicionamientos oficiales por parte de los clubes o autoridades locales en relación con estos hechos.

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