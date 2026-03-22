¡Ganó! Natalia Botello conquistó el campeonato de sable en Ohio State

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Natalia Botello tiene su segundo nombramiento en el Equipo All-America. Foto: AFP

Natalia Botello, esgrimista mexicana, logró conquistar el título de sable en el Campeonato de la National Collegiate Athletic Association (NCAA, por sus siglas en inglés) 2026 en el programa de esgrima femenil de Ohio State, celebrado en Notre Dame este sábado 21 de marzo. Con este resultado, con su victoria cerró con broche de oro su participación en el evento.

Botello se convirtió en la primera representante mexicana de Ohio State en ganar el campeonato nacional de sable femenil dentro de la NCAA. Además, sumó su segundo nombramiento consecutivo en el Primer Equipo All-America, consolidando su desempeño en el circuito universitario.

Su logro también la coloca como la cuarta campeona individual en la historia del programa femenil de la universidad, junto a Katarzyna Dabrowa, Eleanor Harvey y Yelena Kalkina, quienes obtuvieron títulos en distintas modalidades.

La esgrimista originaria de Tijuana llegó a la segunda jornada con un registro perfecto de 15 victorias sin derrota en la fase inicial. En las rondas de grupos, amplió su marca a 21 triunfos y dos derrotas, lo que le permitió avanzar como la primera sembrada a las semifinales.

Victoria en semifinales y final contundente

En semifinales, Natalia Botello enfrentó a Siobhan Sullivan, representante de Notre Dame, a quien superó con marcador de 15-11 para asegurar su lugar en la final.

En el duelo por el título, se midió ante Magda Skarbonkiewicz, también de Notre Dame. Botello tomó ventaja desde los primeros intercambios y mantuvo el control del combate hasta cerrar con un marcador de 15-5, con lo que aseguró el campeonato.

Ohio State suma un nuevo título en la NCAA

Con este resultado, Ohio State añade un nuevo campeonato individual a su historial reciente dentro de la NCAA, mientras que Natalia Botello consolida su trayectoria en el ámbito universitario con un nuevo título nacional.

La jornada también dejó otro resultado relevante para el equipo, ya que Gloria Klughardt finalizó en la octava posición, lo que le permitió obtener el reconocimiento como integrante del Segundo Equipo All-America.

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