Impactante accidente: Debora Silvestri, ciclista italiana, cae desde varios metros en la Milano San Remo

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Tras ser hospitalizada, Debora Silvestri fue reportada estable. Foto: Getty Images

Debora Silvestri, ciclista italiana profesional e integrante del equipo español femenino UCI Laboral Kutxa–Fundación Euskadi, sufrió una impactante caída durante la carrera Milano San Remo, este sábado.

El momento del accidente fue captado durante la transmisión del evento, cuando la deportista descendía la Cipressa, tramo conocido como uno de los más técnicos y ubicado a unos 20 kilómetros de la meta.

¿Qué se sabe del accidente de Debora Silvestri?

Fue en una curva donde se registró una caída en la que se vieron involucradas varias ciclistas, entre las que se encontraban Kasia Niewiadoma y Kim Le Court.

Al intentar esquivarlas, Debora Silvestri, quien circulaba del lado izquierdo del trayecto, no logró hacerlo y, tras impactarse contra la barra de contención, cayó varios metros hacia una incorporación al camino.

Tras el fuerte golpe, la ciclista italiana quedó tendida sobre el asfalto y sin moverse por varios segundos. Las impactantes imágenes del accidente y caída de Debora Silvestri se han viralizado rápidamente en redes sociales.

¿Cómo se encuentra Debora Silvestri tras la caída?

Instantes después del accidente, a través de su cuenta de X, el equipo Laboral Kutxa–Fundación Euskadi informó que Silvestri estaba consciente y que fue llevada al hospital.

Posteriormente, compartió el parte médico, en el que destacó que se encontraba estable, sin embargo, debía permanecer hospitalizada, así como se le aplicarían pruebas para conocer la gravedad de sus heridas.

“Podría haber sido peor”: Debora Silvestri

Horas después del accidente, en su cuenta de Instagram, la ciclista italiana compartió un mensaje en el que, además de agradecer los mensajes de apoyo, resaltó que se encontraba bien.

También, reveló que tiene cinco costillas rotas y una microfractura en uno de sus hombros. Sin embargo, la ciclista prometió que volverá.

“Gracias por los muchísimos mensajes que he recibido. Sin duda, no es el final que había imaginado… Me encuentro bastante bien, cinco costillas rotas y una microfractura en el hombro… podría haber sido peor. Toca recuperarse, pero no se preocupen: volveré. Gracias al equipo Laboral Kutxa–Fundación Euskadi por el apoyo”. Debora Silvestri, ciclista italiana

La carrera finalizó con la llegada sobre la Via Roma de Lotte Kopecky, quien se impuso en el último tramo de la competencia.

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