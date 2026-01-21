Próximos partidos

Barcelona derrota a Slavia Praga y sueña con la clasificación directa

| 16:28 | Jorge Marrón | Claro Sports

El equipo blaugrana buscará su clasificación directa en la jornada final de la fase de liga de la competencia

Barcelona | Reuters
El equipo culé gana 4-2 en Praga, en la jornada 7 de la Champions League. | Reuters

El Barcelona consiguió un triunfo muy importante (2-4) ante el Slavia Praga en la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League 25-26, que lo mantiene en la pelea de obtener la clasificación directa a los octavos de final. Sin embargo, la alegría del equipo azulgrana se vio un tanto empañada por la lesión que sufrió Pedri, quien tuvo dejó el terreno de juego al minuto 61. AQUÍ LA NOTA COMPLETA

