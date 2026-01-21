COI afirma que aún no hay comunicación con Donald Trump sobre los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

GENERANDO AUDIO...

COI no ha hablado con Donald Trump sobre LA 2028. Foto: AFP / Getty Images

Kirsty Coventry, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) declaró que, hasta el momento, no ha habido ninguna comunicación formal con la Casa Blanca ni con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en relación con los preparativos de los Juegos Olímpicos de Verano de Los Ángeles 2028.

Las declaraciones surgen en un contexto de creciente atención internacional sobre la organización de los próximos Juegos Olímpicos, que se espera reúnan a más de 10 mil atletas provenientes de más de 200 países.

Al ser cuestionada sobre si el COI ha sostenido conversaciones con la administración estadounidense en los últimos meses, Coventry fue clara sobre que no ha existido contacto formal y, además, subrayó que no corresponde al organismo olímpico pronunciarse sobre asuntos geopolíticos.

“Ese tipo de comentarios no forman parte del rol del COI”, señaló la dirigente, al explicar que la prioridad de la institución es garantizar que todos los Comités Olímpicos Nacionales puedan participar en los Juegos, independientemente del contexto político internacional.

Las palabras de Coventry contrastan con la relación que otros organismos deportivos han mantenido con la actual administración estadounidense. Estados Unidos será coanfitrión de la Copa Mundial de Futbol 2026, junto con México y Canadá, y en ese marco el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha sostenido reuniones frecuentes con Donald Trump en la Casa Blanca. Incluso, en diciembre pasado, Infantino otorgó al mandatario estadounidense un reconocimiento relacionado con la promoción de la paz a través del deporte.

Pese a la ausencia de diálogo directo con el presidente, el COI sí tendrá contacto con representantes del gobierno estadounidense en el corto plazo.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, encabezará la delegación presidencial que asistirá a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, programada para el próximo 6 de febrero. Vance estará acompañado por su esposa, Usha Vance, segunda dama del país, durante el evento que se celebrará en Italia.

Durante la misma conferencia de prensa, el COI también abordó el estado de los preparativos para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, que comenzarán en apenas unas semanas. El director ejecutivo de los Juegos Olímpicos del COI, Christophe Dubi, expresó su confianza en que las principales sedes estarán listas a tiempo, pese a los desafíos que han enfrentado algunos proyectos de infraestructura.

Dubi explicó que tanto el centro de deslizamiento de Cortina d’Ampezzo como el estadio de hockey sobre hielo Santagiulia, en Milán, se encuentran en una fase avanzada de construcción. Aunque reconoció que aún quedan trabajos por concluir, afirmó que los organizadores están en condiciones de cumplir con los plazos establecidos antes del inicio de la competencia.

El centro de deslizamiento ha sido uno de los puntos más sensibles en la preparación de los Juegos de Invierno. Italia decidió hace menos de tres años construir una nueva sede en lugar de utilizar una ya existente en un país vecino, una alternativa que habría reducido costos y tiempos.

Esta decisión fue inicialmente rechazada por el COI y solo fue aceptada posteriormente, lo que colocó al proyecto bajo una presión considerable desde sus primeras etapas.

Una situación similar se vivió con el estadio de hockey sobre hielo Santagiulia, cuyo calendario de construcción también ha sido ajustado. No obstante, Dubi insistió en que ambos recintos estarán listos para albergar las competencias sin afectar el desarrollo de los Juegos.

En cuanto a Los Ángeles 2028, el COI mantiene su postura de trabajar de manera coordinada con el comité organizador local y las autoridades correspondientes, sin adelantar discusiones políticas a nivel presidencial.

Aunque todavía faltan más de dos años para el inicio de los Juegos, la atención internacional sobre el evento continúa en aumento, especialmente por el papel de Estados Unidos como anfitrión de dos de los mayores eventos deportivos del mundo en un corto periodo de tiempo.

