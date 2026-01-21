¡Insólito! Madre e hijo representarán a México en Milano Cortina 2026 ; la nostálgica foto de Sarah Schleper y Lasse Gaxiola

GENERANDO AUDIO...

Una fotografía tomada en 2011 durante una prueba de la Copa del Mundo de esquí alpino en Lienz, Austria, volvió a llamar la atención tras confirmarse que Sarah Schleper y su hijo Lasse Gaxiola representarán a México en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. En la imagen, la esquiadora desciende la pista con su hijo en brazos, en una escena que en ese momento marcó su despedida del circuito internacional.

Hoy, quince años después, aquella escena adquiere una dimensión histórica, ya que madre e hijo compartirán unos Juegos Olímpicos, un hecho sin precedentes para México y para el olimpismo de invierno.

Aquella carrera estaba pensada como la despedida de Sarah Schleper del esquí profesional. Tras más de 15 años en activo, la esquiadora había decidido retirarse por una combinación de factores, el relevo generacional en el equipo estadounidense, las exigencias del alto rendimiento y la llegada de la maternidad.

Pero fiel a su espíritu libre, Schleper quiso despedirse de una manera poco convencional. Entre bromas de sus compañeras, que incluso la animaron a competir desnuda, surgió una idea espontánea, la de tomar en brazos a su hijo Lasse a mitad del recorrido.

“Salió solo. No estaba planeado”, recordó Schleper en entrevista con Olympics; con un vestido de verano, un bikini debajo y su hijo en brazos, completó el eslalon y cruzó la meta, dejando una de las imágenes más memorables en la historia del esquí alpino.

En ese momento, Schleper no podía imaginar que aquella escena sería el prólogo de una segunda vida deportiva, ahora bajo la bandera de México, ni que compartiría con ese mismo niño unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Madre e hijo, un momento histórico para México

En los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, Sarah Schleper y Lasse Gaxiola serán los representantes de México en esquí alpino, convirtiéndose en los primeros madre e hijo mexicanos que compiten en una misma edición de Juegos Olímpicos.

“Yo solo quiero apoyarlo y estar a su lado. Porque sé que un poco de su sueño era el mío, y ahora lo está siendo para mí”, explicó Schleper días antes de que se confirmara la clasificación de ambos.

Para ella, el momento aún es difícil de dimensionar: “Creo que durante los Juegos y después seremos más conscientes de lo que hicimos. Ahorita es complicado pensar en todo lo que va a pasar”.

¿Qué otros casos de padres e hijos mexicanos hubo en los Juegos Olímpicos?

En la historia olímpica de México existen dos antecedentes de padres e hijos coincidiendo en una misma edición, aunque ninguno corresponde a madre e hijo.

El primero ocurrió en Los Ángeles 1932, cuando Eduardo Prieto Souza compitió junto a su hijo Eduardo Prieto en la disciplina de esgrima. Ambos no solo coincidieron en la justa, sino que integraron el mismo equipo mexicano varonil de espada.

El segundo caso se dio en Roma 1960, también en esgrima, con Ángel Roldán y su hija Pilar Roldán. Años más tarde, Pilar Roldán se convertiría en una de las figuras históricas del olimpismo mexicano al ganar la medalla de plata en México 1968, edición en la que coincidió con su hermana menor, Lourdes.

Con lo de Schleper y Gaxiola, México suma por primera vez una dupla madre-hijo en una misma edición olímpica.

¿Cuántos casos de madres e hijos han coincidido en unos Juegos Olímpicos?

A nivel mundial, los casos de madres e hijos en unos mismos Juegos Olímpicos son extremadamente raros. En toda la historia del olimpismo, solo se han registrado cuatro, y ninguno había ocurrido en Juegos Olímpicos de Invierno.

El primer antecedente data de París 1900, con las golfistas estadounidenses Mary y Margaret Abbott, donde la hija incluso se proclamó campeona olímpica.

El caso más reciente fue el de la georgiana Nino Salukvadze, triple medallista olímpica en tiro deportivo, quien compitió junto a su hijo Tsotne Machavariani en Río 2016.

Con su clasificación a Milano Cortina 2026, Sarah Schleper y Lasse Gaxiola se convierten en el primer caso de madre e hijo de cualquier país que coincidan en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

¿Cuándo compiten Sarah Schleper y Lasse Gaxiola en Milano Cortina 2026?

Las competencias de esquí alpino en las que participarán los mexicanos se disputarán a mediados de febrero. Los horarios están expresados en tiempo del centro de México:

Sábado 14 de febrero

10:00 horas – Eslalon gigante varonil (primera manga)

13:30 horas – Eslalon gigante varonil (segunda manga)

Domingo 15 de febrero

10:00 horas – Eslalon gigante femenil (primera manga)

13:30 horas – Eslalon gigante femenil (segunda manga)

Lunes 16 de febrero

10:00 horas – Eslalon varonil (primera manga)

13:30 horas – Eslalon varonil (segunda manga)

Miércoles 18 de febrero

10:00 horas – Eslalon femenil (primera manga)

13:30 horas – Eslalon femenil (segunda manga)

