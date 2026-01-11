GENERANDO AUDIO...

Barcelona gana su Supercopa número 16 de España. Foto: AFP

El Barcelona conquistó la Supercopa de España 2026 tras vencer 3-2 al Real Madrid en la final disputada este domingo en Yedá, Arabia Saudita. Con un doblete de Raphinha, el conjunto azulgrana revalidó el título conseguido el año pasado, también ante su máximo rival, y alcanzó la 16ª Supercopa de su historia.

El Barça, que venía de golear 5-0 al Athletic Club en semifinales, se impuso en un duelo marcado por la intensidad, las constantes llegadas y una primera mitad llena de emociones.

Raphinha lidera el triunfo azulgrana

Raphinha (36′) abrió el marcador con un potente disparo tras una asistencia de Fermín López. La reacción blanca llegó en tiempo añadido del primer tiempo cuando Vinícius (45+2′) marcó tras una jugada individual. Apenas dos minutos después, Robert Lewandowski (45+4′) volvió a adelantar al Barcelona con un remate por alto a pase de Pedri González.

La locura continuó y Gonzalo García (45+6′) igualó el encuentro tras aprovechar un rebote en el área, dejando el 2-2 al descanso.

En la segunda mitad, Raphinha (73′) volvió a aparecer para firmar el tanto del triunfo con un disparo que se desvió en Raúl Asencio y descolocó al portero Thibaut Courtois.

Partido de ida y vuelta en Yedá

El Barcelona comenzó con mayor posesión, mientras el Real Madrid apostó por una defensa más retrasada para salir al contragolpe. Las primeras llegadas fueron para los merengues con remates de Vinícius y Gonzalo, bien contenidos por Joan García.

El brasileño Vinícius fue uno de los jugadores más peligrosos del encuentro, con constantes desbordes por la banda izquierda y un gol que encendió el partido antes del descanso.

Mbappé reaparece y el Madrid presiona

En el segundo tiempo, el ingreso de Kylian Mbappé al minuto 76 elevó la presión ofensiva del Real Madrid. Aunque los blancos tuvieron más presencia en el área rival, el Barça logró mantener la ventaja.

En el tiempo añadido, Frenkie de Jong fue expulsado tras una fuerte entrada sobre Mbappé, lo que permitió al Madrid buscar el empate con un jugador más. Sin embargo, una ocasión clara de Carreras fue detenida por Joan García, sellando el triunfo blaugrana.

Reacciones tras la final

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, reconoció el esfuerzo de su equipo:

“La decepción de no haber podido ganar esta final, pero el orgullo de haber dado la cara hasta el último minuto… estuvimos muy cerca de poder empatar”, declaró.

Sobre Vinícius, añadió:

“Ha hecho un gran partido, ha sido desequilibrante y su gol fue espectacular”.

Por su parte, Robert Lewandowski destacó el logro:

“Tenemos otro título más, ganar siempre contra el Real Madrid es grande… lo importante es que ganamos”.

Ronald Araújo levanta el trofeo

El uruguayo Ronald Araújo, quien había estado fuera del equipo por problemas de salud mental, ingresó en los últimos minutos y fue el encargado de levantar la Supercopa de España ante el cielo de Yedá, cerrando una noche histórica para el FC Barcelona.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.