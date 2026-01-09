Barcelona vs. Real Madrid, final de Supercopa de España: horario y cómo ver desde México

GENERANDO AUDIO...

Barcelona vs. Real Madrid, final de la Supercopa de España. Foto: Getty

La final de la Supercopa de España será Barcelona vs. Real Madrid, el próximo domingo 11 de enero de 2026. Este duelo del clásico español se llevará a cabo en el Estadio King Abdullah Sport City de Yeda, en Arabia Saudita.

Los catalanes llegan a este partido gracias a la goleada que le propinaron en semifinales al Athletic Club. Raphinha fue la figura blaugrana gracias al doblete que registró en el marcador final de 5-0.

En tanto, los merengues tuvieron el derbi madrileño con el Atlético de Madrid, en la otra llave de semifinal. Aquí el juego fue más cerrado, con un 2-1 para los de la “casa blanca”. Valverde y Rodrygo se hicieron presentes en el marcador, mientras Alexander Sorloth descontó para los “colchoneros”.

¿Cuándo y a qué hora es el partido Barcelona vs. Real Madrid?

Fecha y hora de la final de la Supercopa de España ¿Cuándo? Domingo 11 de enero de 2026

Domingo 11 de enero de 2026 ¿A qué hora? A las 13:00 horas (tiempo del centro de México)

A las 13:00 horas (tiempo del centro de México) ¿En dónde? Estadio King Abdullah Sport City de Yeda

Estadio King Abdullah Sport City de Yeda ¿Dónde verlo? Sky Sports

¿Quién ganará el partido Barcelona vs. Real Madrid, según la IA?

La IA dice que Real Madrid es el favorito, así lo señala Gemini, un modelo de inteligencia artificial multimodal desarrollado por Google DeepMind, quien compartió algunas claves.

Madurez del “Tridente” (Mbappé-Vini-Bellingham)

En esta temporada 2025-26, la conexión entre Kylian Mbappé y Vinícius Jr. ha alcanzado su punto máximo de entendimiento. Su capacidad para castigar al contragolpe puede ser letal contra la defensa adelantada que suele proponer el Barcelona de Flick.

Oficio en Finales

Real Madrid tiene una memoria competitiva superior en partidos de eliminación directa. Saben “gestionar el caos” y no entran en pánico, aunque el Barcelona domine la posesión durante largos tramos.

Poderío físico en el mediocampo

La potencia de Fede Valverde, Camavinga y Bellingham suele imponerse en los segundos tiempos. En un torneo corto como la Supercopa, donde el cansancio de la semifinal pesa, la profundidad de banca “merengue” es superior.

Marcador de la Supercopa de España, según la IA

Gemini predice que para el Barcelona vs. Real Madrid se esperan goles, por lo que probablemente la final de la Supercopa de España quede con un 3-2 o 2-1.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento