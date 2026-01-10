Chucky Lozano deja San Diego FC: se queda sin equipo previo al Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

Chucky Lozano deja San Diego FC. Foto: AFP

Hirving “Chucky” Lozano deja San Diego FC, club de la Major League Soccer (MLS) y se abre el debate rumbo al Mundial 2026, pues no cuenta con equipo y necesita uno para estar en ritmo, si es que desea una oportunidad para representar a la selección mexicana en el magno evento de la FIFA.

La decisión fue confirmada por el director deportivo de la franquicia, Tyler Heaps, quien informó que el atacante mexicano ya no entraba en los planes deportivos del club estadounidense.

¿Cuál fue el motivo de salida del Chucky Lozano de San Diego FC?

Hirving Lozano, de 30 años, había llegado como la gran figura del nuevo equipo de San Diego, pero una serie de problemas internos provocaron que perdiera protagonismo en la recta final de la temporada 2025.

Aunque el equipo fue una de las grandes revelaciones de la MLS, el mexicano tuvo una ausencia prolongada del once titular durante los playoffs, esto sería una de las medidas por las cuales el Chucky Lozano deja San Diego FC.

“Nuestra concentración está puesta en lo colectivo”, señaló el entrenador Mikey Varas, quien destacó que el equipo mostró solidez incluso sin el exjugador del Napoli y del PSV Eindhoven.

De hecho, San Diego FC terminó como líder de la Conferencia Oeste y alcanzó la final de conferencia, donde al final cayó ante Vancouver Whitecaps.

El futuro del Chucky Lozano

La salida de Chucky Lozano abre una incógnita clave para la selección mexicana. El propio jugador había manifestado en diciembre que se sentía “feliz en San Diego” y que su objetivo era llegar en forma al Mundial 2026.

Sin embargo, el futbolista ahora deberá encontrar un nuevo club que le garantice minutos y continuidad para mantenerse en el radar del cuerpo técnico de Javier Aguirre.

Palmarés del Chucky Lozano en la MLS

Ahora que el Chucky Lozano deja San Diego FC, su palmarés de una sola temporada en la MLS, destaca que el mexicano disputó 27 partidos en los que registró nueve goles y 10 asistencias, cifras que reflejan su impacto ofensivo pese a los conflictos internos.

Su próximo destino será decisivo no solo para su carrera, sino también para sus aspiraciones mundialistas.

