Cancelaciones y ajustes: cómo la crisis en Medio Oriente sacude al deporte global

La crisis en Medio Oriente comienza a reflejarse de manera directa en el deporte internacional. Competiciones locales y continentales se han visto suspendidas o aplazadas, y la logística de viajes se ha complicado notablemente. En Qatar, la federación de fútbol anunció la suspensión indefinida de sus torneos, mientras que la AFC reprogramó partidos de la Champions League y la Challenge League en la región occidental. La Euroliga de baloncesto canceló encuentros en Abu Dhabi y torneos juveniles, y en cricket se registraron cancelaciones de partidos por actividad militar en la zona. Incluso el tenis se vio afectado tras el torneo de Dubái, debido a cierres de vuelos y suspensión de operaciones en el aeropuerto, lo que alteró la continuidad del calendario internacional. La Fórmula 1 también decidió posponer pruebas de neumáticos en Bahréin, siguiendo protocolos de seguridad.

Los efectos de esta situación se proyectan hacia eventos de mayor envergadura, como la Finalissima 2026 entre España y Argentina, cuya sede en Lusail aún no se confirma, y el Campeonato Mundial de Resistencia en Qatar, que permanece bajo constante monitoreo. La organización de estas competencias depende ahora de decisiones rápidas sobre reprogramaciones, cambios de sedes y medidas de seguridad, especialmente ante la proximidad del Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. La prioridad de federaciones, clubes y la FIFA es garantizar que los calendarios se cumplan sin comprometer la seguridad de jugadores, árbitros y aficionados, mientras se evalúa la evolución de la crisis y su impacto en la logística internacional.

