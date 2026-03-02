César Ramos y otros árbitros mexicanos no pueden salir de Qatar por la crisis en medio oriente

GENERANDO AUDIO...

César Arturo Ramos y sus auxiliares no pueden salir de Qatar. Foto: AFP

El árbitro mexicano César Ramos se encuentra varado en Qatar junto a sus asistentes debido a la crisis que se vive en Medio Oriente, el cierre del espacio aéreo en varios países del Golfo Pérsico les impidió regresar a México, luego de cumplir compromisos internacionales.

La escalada de tensiones militares en la región ha provocado la suspensión de torneos, reprogramación de partidos y ajustes logísticos en distintas disciplinas, impactando directamente al deporte internacional.

La Federación Mexicana de Fútbol informó, a través de la Comisión de Árbitros, que desde el sábado 28 de febrero mantiene comunicación constante con César Ramos, Alberto Morín y Marco Bisguerra. Los tres permanecen en un hotel de Doha y se reportan a salvo, mientras esperan condiciones que permitan su traslado de vuelta al país.

La FMF detalló que cuenta con el respaldo permanente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que apoya en el seguimiento de la situación. Además, la Federación se mantiene en contacto con autoridades deportivas locales y con los propios silbantes para evaluar escenarios conforme evoluciona el panorama regional.

El entorno en Qatar cambió de manera drástica en los últimos días, la federación local anunció la suspensión indefinida de competiciones y torneos de futbol, decisión que afecta la planificación de partidos internacionales en Doha. El comunicado oficial establece que los encuentros quedan pospuestos hasta nuevo aviso y que las nuevas fechas se informarán por los canales oficiales.

A nivel continental, la Confederación Asiática de Fútbol también reprogramó partidos de la AFC Champions League previstos en Emiratos Árabes Unidos y Qatar, además de aplazar encuentros de la Champions League Two y la AFC Challenge League en la región oeste.

El argumento central en todos los casos es la evolución de la situación de seguridad y las dificultades logísticas derivadas del cierre o afectación del espacio aéreo.

Otros deportes registran movimientos similares, la EuroLeague suspendió el partido entre Hapoel Tel Aviv y Paris Basketball, mientras que el torneo NextGen EuroLeague en Abu Dhabi fue cancelado. En tenis, tras concluir el torneo ATP de Dubái, varios jugadores enfrentaron retrasos luego de que Dubai Airports y la aerolínea Emirates anunciaran la suspensión temporal de operaciones.

En medio de este escenario, los árbitros mexicanos fueron invitados a dirigir el partido de la Jornada 10 de la Primera División de Arabia Saudita entre Al Qadisya y Al-Ettifaq, según informó la FMF el lunes 23 de febrero. La designación se mantiene como parte de los acuerdos internacionales, mientras se define el restablecimiento de vuelos en la región.

La incertidumbre también alcanza eventos de alto perfil programados en Qatar, como la Finalissima 2026 entre España y Argentina en el Estadio Lusail, así como la carrera Qatar 1812km del Campeonato Mundial de Resistencia.

Las autoridades deportivas monitorean la situación día a día, en ese contexto, la Federación Mexicana de Fútbol reiteró que seguirá atenta a cualquier actualización que permita el regreso seguro de los silbantes a territorio nacional.

