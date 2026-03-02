La “Orejona” llega a CDMX: así puedes tomarte una foto con el trofeo original de la Champions League

GENERANDO AUDIO...

Cómo tomarte foto con la “Orejona” original. Foto: A. Flores / Uno TV

El trofeo original de la UEFA Champions League ya está en México y los aficionados al futbol tendrán la oportunidad única de verlo de cerca y tomarse una fotografía con él.

La icónica “Orejona”, uno de los símbolos deportivos más reconocidos a nivel mundial, llegó directamente desde Suiza y estará disponible por tiempo limitado en la Ciudad de México.

¿Dónde y cuándo puedes ver el trofeo?

Una experiencia única. Foto: A. Flores / Uno TV

La cita es este martes 3 de marzo en el centro comercial Oasis Coyoacán, al sur de la capital, el horario para el público será de 11:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Los asistentes podrán acercarse al espacio designado, observar de cerca cada detalle del trofeo y tomarse una fotografía como recuerdo de esta experiencia histórica. El acceso está dirigido a tarjetahabientes de Mastercard, patrocinador del torneo desde hace 30 años.

Durante la presentación, la directora de marketing de la marca, Alix Mahieux, explicó que esta visita forma parte de una plataforma que integra todos los beneficios y experiencias globales de la compañía.

“Estamos lanzando una campaña de puertas donde Mastercard se vuelve tu puerta de acceso a un mundo de beneficios y experiencias”, señaló.

Y afirmo: “Hoy estamos muy orgullosos de traer por primera vez a México a uno de los símbolos deportivos más importantes del mundo, que es el trofeo de la UEFA Champions League, también conocido como la Orejona”.

Un trofeo con historia y prestigio

Un trofeo lleno de historia. Foto: A. Flores / Uno TV

La actual “Orejona” fue diseñada en 1967 por el joyero suizo Jörg Stadelmann, luego de que el Real Madrid se quedara en propiedad con la versión anterior tras conquistar sus primeros cinco títulos consecutivos en la entonces Copa de Europa.

El trofeo mide aproximadamente 73.5 centímetros de altura y pesa cerca de 7.5 kilogramos, está elaborado en plata y su diseño se ha mantenido prácticamente intacto desde su creación.

Las grandes asas curvas que sobresalen a los costados le dieron el famoso apodo de “La Orejona”, un sobrenombre que se popularizó especialmente en países de habla hispana.

En su superficie están grabados los nombres de los clubes campeones de cada edición, equipos históricos como el Real Madrid, el AC Milan, el Liverpool, el Bayern Múnich o el FC Barcelona han levantado este mismo trofeo original en noches que ya forman parte de la memoria colectiva del futbol mundial.

