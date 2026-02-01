Carlos Alcaraz gana el Abierto de Australia ante Djokovic y se convierte en el más joven en ganar los cuatro Grand Slam

GENERANDO AUDIO...

Carlos Alcaraz ganó cuatro sets a Djokovic. Foto: AFP

El tenista español Carlos Alcaraz se proclamó campeón del Abierto de Australia tras vencer este domingo en Melbourne al serbio Novak Djokovic, convirtiéndose en el jugador más joven de la era Open (desde 1968) en conquistar los cuatro títulos del Grand Slam.

Con apenas 22 años, Alcaraz logró una victoria en cuatro sets por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 en la final disputada en la Rod Laver Arena, superando a Djokovic, 16 años mayor. El español se sobrepuso a un primer set de alto nivel del serbio para imponer su ritmo y cerrar el partido sin la épica vivida en las semifinales del torneo.

El triunfo permitió a Alcaraz consolidarse como número 1 del ranking ATP, luego de que el vigente campeón y número dos del mundo, el italiano Jannik Sinner, fuera eliminado en semifinales precisamente por Djokovic.

Nadal presencia el triunfo de Alcaraz en Melbourne

La final contó con la presencia en las gradas de Rafael Nadal, compatriota y referente del tenis español, quien presenció en directo la consagración de Alcaraz. Tras recibir el trofeo, el campeón dirigió unas palabras a Nadal: “Ha sido un honor jugar por primera vez delante de ti”.

Alcaraz también reconoció la trayectoria de su rival: “Eres una inspiración no sólo para mí sino para todos los atletas. Para mí es un honor compartir vestuario contigo”, dijo al referirse a Djokovic.

Séptimo Grand Slam para el español

Carlos Alcaraz campeón. FOTO: AFP

El título en Australia representó el séptimo Grand Slam en la carrera de Alcaraz. Previamente, había conquistado Roland Garros en 2023 y 2025, Wimbledon en 2023 y 2024, y el US Open en 2022 y 2025. Para la temporada 2026, el propio tenista había señalado que el torneo australiano era uno de sus principales objetivos.

Djokovic se queda sin el histórico 25º Grand Slam

Para Novak Djokovic, de casi 39 años, la derrota significó una nueva oportunidad perdida de convertirse en el primer tenista de la historia, hombre o mujer, en alcanzar 25 títulos de Grand Slam. El serbio continúa compartiendo el récord de 24 con la australiana Margaret Court.

En su discurso como subcampeón, Djokovic dejó en duda su futuro deportivo: “Solo Dios sabe lo que pasará mañana; hablaremos dentro de seis o doce meses. Ha sido un viaje increíble. ¡Os quiero, chicos!”, expresó ante el público.

Desarrollo del partido y superioridad física de Alcaraz

Djokovic inició el encuentro a un nivel superlativo, intratable con el servicio y muy agresivo al resto, lo que le permitió ganar el primer set en apenas 34 minutos. Sin embargo, el desgaste físico comenzó a notarse en el segundo parcial, cuando el serbio tuvo que recurrir más a su segundo saque y cometió errores no forzados que Alcaraz aprovechó para igualar el partido.

A partir del tercer set, el español impuso su velocidad, potencia y resistencia física, quebrando nuevamente el servicio de Djokovic y tomando el control del duelo. Aunque el serbio resistió y salvó varias bolas de quiebre en el cuarto set, Alcaraz reaccionó en los momentos clave, conservó su saque y cerró el partido, poniendo fin a la resistencia de la leyenda serbia.

