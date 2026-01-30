Alcaraz vs. Djokovic, final del Abierto de Australia 2026, en hombres: fecha, dónde ver y favorito según la IA

GENERANDO AUDIO...

Alcaraz vs. Djokovic, final del Abierto de Australia 2026. Foto: Getty

La final del Abierto de Australia 2026, en hombres, será el partido Alcaraz vs. Djokovic el próximo domingo primero de febrero, en la cancha del Rod Laver Arena. Jannik Sinner y Alexander Zverev fueron los rivales que no pudieron llegar al último juego.

Fecha y hora de la final del Abierto de Australia 2026 ¿Cuándo? Domingo 1 de febrero de 2026

Domingo 1 de febrero de 2026 ¿A qué hora? A las 2:30 de la mañana (tiempo del centro de México)

A las 2:30 de la mañana (tiempo del centro de México) ¿En dónde? Rod Laver Arena

Rod Laver Arena ¿Dónde verlo? Este torneo ha sido transmitido por Disney Plus Premium

Este evento tendrá un duelo generacional que puede marcar un antes y un después en la historia del tenis. El serbio, de 38 años, buscará su título número 25 de Grand Slam, mientras que el español, de 22, intentará convertirse en el campeón más joven en conquistar los cuatro grandes (Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos).

El paso previo a la final del Abierto de Australia

Las semifinales disputadas este viernes fueron memorables y se definieron en cinco sets. Novak Djokovic superó al italiano Jannik Sinner por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4, en un partido de 4 horas y 9 minutos que terminó cerca de las dos de la madrugada.

“Esto es increíble. Hemos jugado más de cuatro horas (cuatro horas y nueve minutos, en realidad), son casi las dos de la madrugada… Esto me recuerda la final de 2021 ante Rafa (Nadal)”. Djokovic

Más temprano, Alcaraz venció al alemán Alexander Zverev por 6-4, 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 6-7 (4/7) y 7-5, en otro duelo épico que lo llevó al límite físico.

Con 24 títulos de Grand Slam, Djokovic ya es el máximo ganador en la rama masculina y comparte la marca histórica con la australiana Margaret Court.

Sin embargo, el serbio no levanta un trofeo grande desde el US Open 2023. En 2025 alcanzó las semifinales de los cuatro “majors”, pero no logró avanzar a la final en ninguno.

Ahora, tras eliminar a Sinner (quien lo había vencido en sus cinco enfrentamientos previos), “Nole” está a un paso de su duodécimo título en Australia y de un récord absoluto en el tenis mundial.

Por su parte, Carlos Alcaraz llega como número uno del mundo y con la oportunidad de completar su colección de Grand Slam, ya que en caso de ganar la final del Abierto de Australia 2026, le representaría obtener la joya de la corona en su palmarés.

¿Quién ganará según la IA?

Para el duelo Alcaraz vs. Djokovic, la Inteligencia Artificial (IA) dice que el español es el favorito por margen mínimo, así lo señala Gemini, un modelo de inteligencia artificial multimodal desarrollado por Google DeepMind, quien compartió algunas claves:

Factor físico y recuperación : a sus casi 39 años, Djokovic sigue siendo un prodigio, pero Alcaraz tiene una capacidad de recuperación superior.

: a sus casi 39 años, Djokovic sigue siendo un prodigio, pero Alcaraz tiene una capacidad de recuperación superior. Variedad de golpes : Alcaraz ha perfeccionado su juego en canchas duras. Su capacidad para alternar bombazos de derecha con dejadas (drop shots) mortales obliga a Novak a cambiar de ritmo constantemente.

: Alcaraz ha perfeccionado su juego en canchas duras. Su capacidad para alternar bombazos de derecha con dejadas (drop shots) mortales obliga a Novak a cambiar de ritmo constantemente. Hambre de historia: Alcaraz ya sabe lo que es vencer a Novak en escenarios grandes. Entrará a la pista sin el “miedo” reverencial que otros jugadores sienten ante la leyenda.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento