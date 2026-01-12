Carlos Hernández, lanzador de la MLB, sufre aparatoso accidente automovilístico

GENERANDO AUDIO...

Carlos Hernández, lanzador de Cleveland, sufre accidente. Foto: Getty

Este domingo, el lanzador venezolano de los Guardianes de Cleveland y de los Leones de Caracas, Carlos Hernández, sufrió un accidente automovilístico que dejó el vehículo destrozado en su totalidad. De acuerdo con reportes, el siniestro ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana.

La camioneta en la que el beisbolista viajaba terminó volcada completamente en un distribuidor vial en la Avenida Guayana, en el tramo Puerto Ordaz-San Félix. Además, junto a Hernández, viajaban su cuñado y dos jóvenes, quienes también resultaron lesionados.

Según los reportes, los bomberos intervinieron para liberar a los ocupantes utilizando herramientas especializadas. A pesar de la gravedad del accidente, Carlos Hernández fue trasladado con vida a un hospital cercano.

Se espera reporte médico de Carlos Hernández

Al momento, Carlos Hernández sigue bajo evaluación médica. No obstante, se espera que en las próximas horas se dé a conocer el parte médico oficial. Sin embargo, primeros reportes indican que el lanzador podría haber sufrido una fractura de fémur.

Ni los Guardianes de Cleveland, ni los Leones de Caracas, se han pronunciado al respecto del accidente de Carlos Hernández, quien ha sido una pieza clave del equipo venezolano en esta temporada, con una efectividad de 10.05 en 17 juegos.

