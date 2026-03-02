Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux se casan en Mónaco, revelan las primeras imágenes

GENERANDO AUDIO...

El piloto de F1 Charles Leclerc y la influencer Alexandra Saint Mleux ya son oficialmente esposos, la pareja celebró su boda civil en una ceremonia íntima realizada en Mónaco, apenas unos días antes del arranque de la temporada 2026 del campeonato mundial.

Las primeras imágenes del enlace comenzaron a circular este lunes, cuando ambos compartieron fotografías y videos del evento en redes sociales, sorprendiendo a seguidores y fanáticos del automovilismo.

¿Qué se sabe de la boda de Alexandra Saint Mleux y Charles Leclerc?

La ceremonia se llevó a cabo el sábado 28 de febrero en el Principado de Mónaco, ciudad natal del piloto de Ferrari. El evento ocurrió casi cuatro meses después de que la pareja anunciara su compromiso, a principios de noviembre.

El festejo se mantuvo en total discreción hasta que aparecieron las primeras imágenes del matrimonio.

La sorpresa creció debido a que Leclerc participó recientemente en los tests de pretemporada en Bahréin y se encuentra en plena preparación para el Gran Premio de Australia, programado para el 8 de marzo.

Tras la ceremonia, los recién casados recorrieron las calles de Mónaco a bordo de un Ferrari descapotable, una escena que evocó un estilo clásico y elegante.

¿Qué se sabe de la celebración?

Alexandra Saint Mleux lució un vestido blanco de hombros descubiertos con detalles bordados, diseño del creador Paolo Sebastian, acompañado por joyería de diamantes de la firma Graff.

La influencer optó por un peinado recogido tipo moño pulido y un maquillaje en tonos tierra con delineado negro, el cual, según explicó en sus publicaciones, realizó ella misma.

Por su parte, Charles Leclerc eligió un traje beige de estilo sencillo para la ceremonia. Durante la celebración también estuvo presente Leo, el perrito de la pareja, quien apareció en varias fotografías de la ceremonia.

Aunque las imágenes muestran una elegante residencia en Mónaco como escenario del evento, hasta ahora no se ha confirmado públicamente el lugar exacto donde se realizó la boda.

¿Habrá una boda más grande después?

El propio piloto adelantó que esta boda civil representa solo la primera parte de los festejos. En su cuenta de X escribió:

“Un día que recordaremos por siempre. La primera parte ya está hecha y la segunda será el año que viene con todos nuestros seres queridos”.

Con este mensaje, Leclerc dio a entender que la pareja planea una celebración más amplia en 2027, posiblemente con invitados del mundo de la Fórmula 1 y su círculo cercano.

Alexandra también compartió su emoción en Instagram, donde cambió su nombre a Alexandra Leclerc y escribió: “No puedo esperar a casarme contigo otra vez el año que viene”.

La boda llega en un momento importante para Charles Leclerc, quien iniciará una nueva temporada con Ferrari con altas expectativas deportivas.

