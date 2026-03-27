Checo Pérez sufre choque, roce con Russell y salida tardía en el arranque del GP de Japón 2026

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Checo Pérez tiene un inicio abrupto en el GP de Japón 2026 | Foto: AFP

Sergio “Checo” Pérez, piloto mexicano de Cadillac, tuvo un inicio complicado en el fin de semana del Gran Premio de Japón 2026. En las Prácticas Libres 1 (PL1) protagonizó un percance con Alex Albon y fue víctima de una salida tardía en las Prácticas Libres 2 (PL2) en el Circuito de Suzuka.

El oriundo de Guadalajara, Jalisco, sigue encarando desafíos como parte de su regreso a la Fórmula 1 (F1) y en el marco del debut de Cadillac como escudería del “Gran Circo“.

Checo Pérez choca en las PL1 del GP de Japón 2026

En los minutos finales de las PL1, Checo Pérez chocó con Alex Albon, piloto de Williams Racing, en la curva 16, cuando ambos pilotos coincidieron en el trazado y se produjo un golpe entre ambos monoplazas.

Tras el incidente en el arranque del GP de Japón 2026, el tailandés explicó por la radio: “No sé si él me vio“. Por su parte, el mexicano expresó: “Dios mío, no tenía idea de que ese Williams estaba junto a mí. Me chocó”.

La acción captó la atención de los oficiales y, al finalizar las Prácticas Libres 1, los comisarios informaron que el incidente sería revisado, a la espera de una resolución.

El mexicano se salvó de una sanción

Los comisarios de la FIA informaron justo durante la segunda práctica en Japón que no habría sanción para ninguno de los competidores.

“El piloto del auto 23 (Albon) dijo que creyó, debido a la línea amplia tomada por el auto 11 (Pérez)en la entrada a la curva 16, que el auto 11 le estaba dejando pasar. Ambos pilotos se mostraron sorprendidos por la velocidad de cierre (closing speed)”. FIA

Por lo tanto, se determinó que la colisión fue el resultado de un malentendido al que contribuyó la falta de comunicación del equipo hacia el piloto del auto 11.

Después de hablar con los implicados, “ambos pilotos aceptaron que ninguno de ellos fue total o predominantemente culpable de lo sucedido. En consecuencia, los Comisarios determinaron no tomar más acciones“, remató el comunicado de la FIA.

Pero Checo Pérez no se salvó de la furia de George Russell

Durante uno de sus intentos, Russell tuvo que reaccionar ante la presencia del monoplaza del mexicano en una zona de curvas, lo que derivó en un reclamo inmediato por radio.

“¿Qué está haciendo este idiota?”, cuestionó el británico, sin identificar de inmediato al piloto involucrado. Desde el muro de Mercedes respondieron: “Ni idea”, lo que llevó a Russell a insistir en conocer al responsable del incidente.

“¿Quién fue?”, volvió a preguntar el piloto, recibiendo la respuesta de su equipo: “Pérez”. Tras ello, Russell cerró la comunicación con una frase directa: “Ese tiene que ser Pérez, sí, obviamente”.

Al final, Checo Pérez terminó en la posición 19, en un inicio complicado del fin de semana. La práctica también tuvo a Valtteri Bottas en el último lugar, en una jornada con diferencias marcadas entre los equipos.

Checo Pérez tuvo una salida tardía en las PL2 del GP de Japón 2026

Para las PL2, Checo Pérez permaneció en boxes durante una parte considerable de la sesión y salió a pista después de más de media hora, registrando un tiempo de +3.556 respecto al líder, por lo que terminó en la vigésima posición.

Esto se debió a una decisión previa tras el incidente en la primera práctica con Alex Albon, donde no recibió sanción debido a una tema de mala comunicación, lo que generó que el equipo tuviera que trabajar en el monoplaza para reparar el piso, dejarlo en optimas condiciones y así poder salir.

Las Prácticas Libres 2 del Gran Premio de Japón concluyeron con Oscar Piastri como el piloto más rápido tras marcar un tiempo de 1:30.133 en el circuito de Suzuka.

¿Qué sigue para el mexicano en el Gran Premio de Japón?

El GP de Japón 2026 continúa este mismo viernes 27 de marzo con las Prácticas Libres 3 (PL3) de 20:30 a 21:30 horas, permitiendo afinar detalles para el resto del fin de semana.

La acción continuará al iniciar el 27 de marzo con la Clasificación rumbo a la gran carrera, a las 00:00 de este sábado, mismo día en que se llevará a cabo la carrera, a las 23:00 horas.

Actualmente, Checo Pérez está en la posición 20 del campeonato de pilotos de la Fórmula 1.

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