Irán prohíbe viajes a sus equipos deportivos y pone en duda su participación en el Mundial 2026

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¿Es viable la posibilidad de que Irán juegue el Mundial en México? | Foto: AFP

Irán prohibió hasta nuevo aviso que sus selecciones nacionales y clubes deportivos viajen a países considerados “hostiles”, debido a preocupaciones por la seguridad de los deportistas, informó este jueves la agencia oficial Isna.

La medida surge en medio del conflicto que involucra a Israel, Estados Unidos e Irán, una guerra que se ha extendido a varias zonas de la región y que ha elevado la tensión en distintos ámbitos, incluido el deportivo.

“El Ministerio de Deportes anuncia que la presencia de selecciones nacionales y clubes en países considerados hostiles, e incapaces de garantizar la seguridad de los deportistas iraníes y de los miembros de los equipos, queda prohibida hasta nuevo aviso”, indicó la agencia.

Mundial 2026 en duda para Irán

Desde el inicio del conflicto, han surgido interrogantes sobre la participación de Irán en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El presidente de la Federación Iraní de Futbol, Mehdi Taj, declaró el pasado 19 de marzo que el país “boicoteará a Estados Unidos”, aunque aclaró que no abandonará la Copa del Mundo.

“Nos prepararemos para la Copa del Mundo. Boicotearemos a Estados Unidos, pero no la Copa del Mundo”, señaló.

FIFA mantiene postura sobre el calendario

La federación iraní ha iniciado conversaciones con la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para analizar la posibilidad de disputar sus partidos fuera de territorio estadounidense. Sin embargo, el organismo rector del futbol mundial ha reiterado que el calendario del torneo no sufrirá modificaciones.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó polémica al declarar que la selección iraní no debería asistir al torneo “por su propia vida y seguridad”.

Actualmente, la base de entrenamiento de Irán para el Mundial 2026 está prevista en Tucson, Arizona, lo que podría complicar la logística del equipo ante las restricciones anunciadas.

La situación mantiene en incertidumbre la participación del conjunto iraní en la justa internacional, a la espera de nuevas decisiones en medio del entorno geopolítico.

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