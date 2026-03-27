Leyendas de Portugal se echan una cascarita en CDMX y se pasean por Tepito

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Visitaron el legendario Campo del Maracaná. Foto: Selecciones de Portugal

Leyendas del futbol de Portugal sorprendieron al aparecer en la Ciudad de México (CDMX), donde, además de echarse una cascarita, también aprovecharon para pasear por las calles del Barrio Bravo de Tepito.

En redes sociales circulan imágenes de jugadores como Nuno Gomes, estrella de la selección lusitana; así como de Ditesef Fernandes, exseleccionada y jugadora del Benfica; y João Vítor Saraiva “Madjer”, integrante del equipo de futbol de playa de Portugal.

La presencia de los jugadores, que de una u otra forma han brillado en el futbol portugués, además de sorprender a propios y extraños, ha causado revuelo en redes sociales, donde incluso surgieron frases como “México superando a la IA”.

Leyendas de Portugal arman cascarita en el Maracaná de Tepito

Como muestran las fotografías publicadas en la cuenta de Facebook de la Selección de Portugal, así como en la de Portugal Legends, los jugadores participaron en una cascarita en el legendario Campo del Maracaná, en Tepito.

En la exhibición, se pudo ver a estrellas del tamaño de Rui Patrício, Hélder Postiga, Fernando Meira, así como a la figura del futbol de sala, Ricardinho, quienes compartieron la cancha con aficionados y creadores de contenido, como Juank Pérez.

Posteriormente, las leyendas de Portugal pasearon por las calles de Tepito, donde se les vio caminando entre los puestos ambulantes, tomándose selfies con la gente de la zona e incluso subiéndose a una moto, vehículo de uso común en el Barrio Bravo.

Como mencionan algunos medios, los jugadores portugueses también asistieron a un evento en un centro comercial de Coyoacán este jueves, además de que tienen programada otra convivencia para el viernes.

México vs Portugal

La aparición de las leyendas de Portugal se da a unos días del partido en el que laSelección Mexicana se enfrentará a su similar europeo este sábado, en la reinauguración del Estadio Azteca.

Cabe mencionar que, al momento, la selección portuguesa se concentra en el complejo Fairmont Mayakoba, en Quintana Roo, desde el 23 de marzo.

Está previsto que el conjunto dirigido por Roberto Martínez viaje a la CDMX la noche del viernes, menos de 24 horas antes del partido correspondiente a la próxima Fecha FIFA, previo al arranque del Mundial 2026.

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