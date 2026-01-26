Chicharito enfurece a aficionados de Chivas con video: “ahí va el penal que volé”

GENERANDO AUDIO...

“Ahí va el penal que volé”, Chicharito en redes. Foto: Getty

Luego de darse a conocer su salida de las Chivas el pasado 11 de diciembre, Javier Hernández, mejor conocido como el Chicharito, sigue sin encontrar un nuevo equipo. Sin embargo, el delantero mexicano continúa muy activo a través de redes sociales.

Durante su última etapa en Chivas, Hernández causó varias polémicas a través de comentarios, frases e ideologías plasmadas en sus videos, por lo que el máximo anotador de la Selección Mexicana estuvo en medio de críticas en repetidas ocasiones.

Sin embargo, posterior a su salida del Guadalajara, Chicharito sigue alimentando sus redes sociales por medio de videos. Por ejemplo, este domingo publicó uno que generó varios comentarios, entre ellos de aficionados rojiblancos a los que no les causó gracia.

Javier Hernández se burla del penal que falló ante Cruz Azul

En la liguilla pasada de la Liga MX, Javier Hernández tuvo la oportunidad de darle el pase a las semifinales a las Chivas. Sin embargo, en el momento crucial ante la máquina de Cruz Azul, en la cancha de Ciudad Universitaria, el delantero erró un penal de forma dramática tras un cobro que se fue muy por encima del arco.

Esa acción significó la eliminación de las Chivas del torneo Apertura 2025. Asimismo, también resultó ser la última jugada de Hernández con el conjunto rojiblanco, pues a los pocos días se anunció su salida.

No obstante, Chicharito lo toma con buen humor y ahora, a través de su cuenta de Instagram, el atacante publicó un video en el que termina diciendo “ahí va el penal que volé”. Dicha situación no gustó a varios aficionados del rebaño, quienes lo criticaron por tomar a burla aquel disparo que los acercaba a una semifinal.

En el video, Hernández señala que “no todas las mujeres son iguales, ni todos los hombres”. Además, en la descripción, Javier mencionó que “la vida es un juego. Disfrútala; no te quedes en el qué dirán.”

Futuro futbolístico de Chicharito es incierto

Si bien había rumores que posicionaban a Chicharito volviendo al futbol de Inglaterra, en la segunda división, de momento se desconoce si el máximo anotador de la Selección Mexicana continuará con su carrera a sus 37 años.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.