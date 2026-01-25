Donovan Carrillo arriesga con su rutina y finaliza en el lugar 15 del Cuatro Continentes

GENERANDO AUDIO...

Donovan Carrillo se prepara para su próxima competencia. Foto: AFP

El patinador mexicano Donovan Carrillo, cerró su participación en el Campeonato de los Cuatro Continentes 2026 en la decimoquinta posición (15to lugar), dentro de una de las competencias más relevantes del calendario internacional del patinaje artístico. El evento se celebró en Beijing, China, y reunió a los mejores exponentes no europeos de la disciplina.

El jalisciense de 26 años sumó un total de 213.05 puntos, resultado de los 74.00 obtenidos en el programa corto y 139.05 en la rutina libre.

Así fue la rutina con la que Donovan Carillo terminó en 15to lugar

La rutina de Carrillo apostó según seguidores del deporte por una participación con identidad, narrativa y conexión. El patinador mexicano presentó su programa libre como parte de su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

El jalisciense eligió una mezcla musical encabezada por clásicos de Elvis Presley como “My Way”, “Jailhouse Rock” y “A Little Less Conversation”, además de “Trouble”, tema interpretado por Austin Butler. La selección permitió a Carrillo desarrollar una rutina con cambios de ritmo definido y transiciones fluidas.

En lo técnico, Donovan buscó una rutina diseñada para sumar puntos clave en la recta final del ciclo olímpico. El mexicano acumuló 67.02 puntos en elementos técnicos y 73.03 en componentes del programa, reflejo de una coreografía construida; sin embargo, la rutina también incluyó momentos de riesgo que terminaron marcando el resultado final.

Durante la ejecución, Carrillo sufrió una caída al intentar un triple axel (uno de los saltos más complejos del patinaje artístico masculino) esta acción, junto con otras penalizaciones, derivó en una deducción total de un punto, lo que influyó directamente en su calificación final de 139.05 unidades en el programa libre.

Pese a los errores, la presentación de Donovan Carrillo, su puntuación en la rutina libre fue la mejor que ha registrado en la temporada, aunque lejos de su marca personal de 152.48 puntos lograda en el Mundial de 2024.

Donovan Carillo se prepara para los Juegos Olímpicos

Tras la competencia, Donovan destacó a la prensa local, el valor de esta experiencia como parte de su proceso rumbo a la justa invernal:

“Hoy fue un día de mucho aprendizaje. Honestamente siento que esta competencia me ayuda mucho, con una gran retroalimentación para mejorar antes de los Juegos Olímpicos”, señaló en declaraciones retomadas por Golden Skate.

El mexicano agregó que su principal objetivo es presentar una rutina limpia y representar con orgullo a México. La competencia fue ganada por el japonés Kao Miura, seguido del surcoreano Cha Junhwan y el japonés Sota Yamamoto.

