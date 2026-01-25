¡Regreso triunfal! Julio César Chávez Jr. y su hermano Omar ganan por nocaut en San Luis Potosí

GENERANDO AUDIO...

Julio César Chávez Jr. Foto de archivo.

Julio César Chávez Jr. y su hermano Omar, hijos de la leyenda Julio César Chávez, se impusieron, respectivamente, por nocaut a sus oponentes esta noche en la Arena Potosí, en San Luis Potosí.

Chávez Jr. derrotó por nocaut técnico al argentino Ángel Sacco después de que el árbitro detuviera la pelea en el cuarto round.

El hijo de la leyenda del boxeo marcó su primer victoria del año luego de su derrota a manos del estadounidense Jake Paul en el Honda Center de Anaheim, California, en junio de 2025.

El regreso triunfal de Julio César Chávez Jr. tiene lugar tras una serie de polémicas que incluyeron su detención en Estados Unidos y presuntas acusaciones por narcotráfico.

Omar Chávez también se levanta vencedor en San Luis Potosí

Antes de la pelea estelar protagonizada por Julio César Chávez Jr., su hermano Omar venció por nocaut al colombiano José Miguel Torres en el minuto y 42 segundos del segundo asalto.

La última vez que Omar Chávez subió al ring fue en enero de 2025, cuando cayó ante Misael ‘Chino’ Rodríguez.

El regreso de la dinastía Chávez al boxeo

Los hermanos salieron vencedores, cada uno por su parte, en este evento organizado por JC Chávez Promotions, Zanfer y Coliseo Promotions.

Para medios deportivos como Claro Sports, el triunfo de los hermanos Chávez podría ayudar a reencaminar sus respectivas trayectorias deportivas y recuperar terreno en el boxeo nacional.

Días antes de este evento, su padre había declarado que deseaba que sus hijos se retiraran del boxeo luego de algunas cuantas peleas.

“Yo quiero que Julio y Omar hagan unas cuatro o cinco peleas y ya se retiren, porque yo creo que el tiempo ya se les pasó (en el boxeo)”, dijo Julio César Chávez durante una charla con TV Azteca Deportes.