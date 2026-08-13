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Chivas dice adiós a la Leagues Cup con victoria sobre Seattle Sounders

| 23:30 | Daniela Galindo Rodríguez | Claro Sports
Chivas dice adiós a la Leagues Cupcon victoria sobre Seattle Sounders
Chivas vence a Seattle Sounders | Reuters

Chivas cerró su participación en la Leagues Cup 2026 con un triunfo 2-1 sobre Seattle Sounders en el Lumen Field, resultado que le permitió llegar a cuatro puntos, pero no fue suficiente para mantenerse con vida en el torneo. El equipo dirigido por Gabriel Milito terminó la fase con un triunfo, un empate y una derrota, mientras que Seattle concluyó con tres unidades, producto de una victoria y dos descalabros. LEE LA CRÓNICA COMPLETA AQUÍ

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