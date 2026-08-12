Ricardo ‘Finito’ López revela su dura lucha contra el cáncer: “Ya no aguanto”

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Ricardo ‘Finito’ López habla de su lucha contra el cáncer Foto: Cuartoscuro

Ricardo ‘Finito’ López, ex boxeador mexicano considerado como uno de los mejores libra por libra en la década de los 90 por la revista The Ring, reveló cómo vivió su lucha contra el cáncer en una entrevista con Juan Manuel Márquez y Eduardo Camarena publicada 7 agosto.

En la charla del canal Desde el Ring, el ex pugilista explicó que fue diagnosticado con “mieloma múltiple, cáncer de sangre en la médula”, que le provocaba fuertes dolores, sometiéndose a un tratamiento de 15 quimioterapias y cinco radiaciones.

Ricardo ‘Finito’ López y su lucha contra el cáncer

Los fanáticos del boxeo se sorprendieron con las palabras de Ricardo ‘Finito’ López, quien reveló su pelea contra el mieloma múltiple, un tipo de “cáncer de sangre en la médula, donde se produce la sangre en el cuerpo”, explicó.

Asegura que durante su diagnóstico sufrió fuertes dolores, incluso bajando drásticamente de peso, llegando a los 45 kg, y aseguró que le daba vergüenza que su familia lo viera en ese estado.

“En los momentos de esta enfermedad del cáncer, cuando ya no podía, decía yo: ‘Ya mejor, ya llévame, Dios mío, ya no aguanto’. En esos momentos que me entregaba y soltaba todo, es donde entraba la fuerza activa de Dios y me levantó”, mencionó.

Incluso, asegura el ex deportista que llegó a disculparse con su hijo por la situación en la que se encontraba, pues perdió la movilidad de su cuerpo debido a la enfermedad.

“Me daba vergüenza que me viera la gente, mis amigos, mi esposa, mi familia, porque la peor herencia es la carga de nuestra existencia”. Ricardo ‘Finito’ López

Ricardo ‘Finito’ López y su recuperación del cáncer

El expugilista celebra que, tras realizarse un PET (tomografía por emisión de positrones), los resultados indicaron que actualmente se encuentra sin evidencia de cáncer, puntualizando que él nunca estuvo peleado con la enfermedad.

“Yo decía: ‘¿Para qué a mí? ¿Qué necesito aprender? Todos hemos venido a esta vida a aprender, a sanar y a evolucionar’. Y yo tenía que vivir esto para experimentarlo. Fue algo durísimo que pasé”. asegura.

El ‘Finito’ ahora continúa ofreciendo conferencias motivacionales, afirmando que tiene buena salud y que agradece el poder tener autonomía nuevamente.

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