Chivas tiene un inicio perfecto ante el Pachuca en el Clausura 2026

Las Chivas del Guadalajara iniciaron su camino en el Clausura 2026 de la Liga MX con una victoria de 2-0 sobre Pachuca, en un encuentro donde el conjunto Rojiblanco marcó el ritmo desde los primeros minutos y logró reflejar su dominio en el marcador.

La primera oportunidad clara fue para el Rebaño. Armando González ganó la posición a la defensa hidalguense y quedó frente al arco, pero el guardameta Carlos Moreno respondió con una intervención oportuna para mantener el empate.

La insistencia de Guadalajara tuvo recompensa al minuto 16. La ‘Hormiga’ capitalizó un rebote dentro del área chica tras un intento defensivo de Pachuca y empujó el balón al fondo de las redes para abrir el marcador.

Los Tuzos buscaron reaccionar y estuvieron cerca de emparejar las acciones cuando Robert Kenedy probó con un disparo de derecha desde media distancia, obligando a Raúl Rangel a desviar el esférico y evitar el gol del empate.

Chivas mantuvo el control del encuentro y volvió a generar peligro. Brian Gutiérrez intentó aumentar la ventaja con un disparo desde fuera del área que pasó apenas desviado, mientras que Luis Romo se incorporó al ataque en los minutos finales del primer tiempo y estuvo cerca de marcar con un remate suave que rozó la base del poste.

