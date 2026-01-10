GENERANDO AUDIO...

El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Mexicano (COM) nombró al patinador artístico Donovan Carrillo y a la esquiadora Sarah Schleper como abanderados de la Delegación Mexicana que participará en los XXV Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero de 2026.

La representación nacional también estará integrada por los esquiadores de fondo Regina Martínez y Allan Corona, quienes acudirán a la justa invernal con la motivación de escribir una nueva página en la historia del deporte mexicano. El COM y su presidenta María José Alcalá Izguerra reiteraron su compromiso y apoyo a los atletas.

Donovan Carrillo, referente del patinaje artístico mexicano

El jalisciense Donovan Carrillo se ubica entre los mejores patinadores artísticos sobre hielo del mundo y acudirá a Milano-Cortina 2026 para su segunda participación olímpica consecutiva. En Beijing 2022 fue el segundo mexicano en competir en esta disciplina y terminó en el lugar 22.

Luego de 30 años de ausencia, Carrillo devolvió a México al patinaje artístico olímpico, disciplina que inició Ricardo Olavarrieta en Calgary 1988 y Albertville 1992. En el clasificatorio realizado en China, Carrillo obtuvo la plaza olímpica y además logró una medalla de bronce.

El patinador agradeció a Charly por el uniforme que portará el 10 de febrero, día en que competirá con su programa corto, y aseguró que su objetivo es mejorar el sitio 22 de Beijing 2022.

Sarah Schleper, una leyenda del esquí alpino en América Latina

Sarah Schleper, especialista en esquí alpino, es considerada la máxima representante de la especialidad en América Latina. En Milano-Cortina 2026 cumplirá su séptima participación olímpica, una trayectoria que inició en Nagano 1998.

Nacida en Colorado, Estados Unidos, se casó en 2011 con el mexicano Federico Gaxiola. Desde Nagano 1998 hasta Vancouver 2010 compitió por Estados Unidos, pero a partir de Pyeongchang 2018 decidió representar a México. Tras su retiro, busca dejar un legado y compartir su experiencia con las nuevas generaciones.

Regina Martínez y Allan Corona también harán historia

Regina Martínez, médica especialista en urgencias, debutará en Juegos Olímpicos de Invierno en esquí de fondo. A sus 33 años, afirmó que representar a México es un sueño hecho realidad y que dará su máximo esfuerzo en Italia.

Por su parte, Allan Corona, quien emigró a Noruega para desarrollar su carrera, buscará seguir el camino de Roberto Álvarez, Germán Madrazo y Jonathan Soto.

Aseguró sentirse orgulloso por representar a México, pese a entrenar en un país donde el esquí es parte de la cultura.

Orgullo y compromiso con México

Los cuatro atletas coincidieron en sentirse motivados por representar a México en Milano-Cortina 2026. Para Sarah Schleper, será su tercera participación olímpica con México.

“Es una gran emoción, tengo mucho que dar y me siento orgullosa de portar los colores de México, un país que me gusta mucho por todo lo que significa”, afirmó la esquiadora.

