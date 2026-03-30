Chivas vence a Atlas en un Clásico Tapatío con violencia en Estados Unidos

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Las Chivas vencen en el Clásico Tapatío en Estados Unidos | @Chivas

Las Chivas vencieron 1-0 al Atlas en el BMO Stadium, en duelo correspondiente a un partido amistoso celebrado en Los Angeles, California debido al parón del Clausura 2026 de la Liga MX por la Fecha FIFA del mes de marzo. Sin embargo, el Clásico Tapatío en el país vecino se vio manchado por la violencia que se vivió en el inmueble, donde los grupos de animación de uno y otro club protagonizaron una campal.

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