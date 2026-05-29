Confirmado: la Selección Mexicana lucirá su jersey negro contra Corea en el Mundial 2026

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Mikel Arriola, presidente de la FMF, lo confirmó. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La tercera equipación de la Selección Mexicana de Fútbol, cuya camiseta es en color negro, será utilizada en el segundo encuentro de la fase de grupos durante el Mundial 2026, confirmó el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), Mikel Arriola.

Asimismo, el directivo mencionó la importancia de lucir la Piedra del Sol en el uniforme verde y adelantó que el próximo lunes, los jugadores asistirán al Museo de Antropología para que los especialistas les expliquen su importancia.

“Esta camiseta de la Piedra del Sol, pues una camiseta muy significativa, el propio lunes irán los seleccionados al Museo de Antropología a ver la Piedra del Sol a que les expliquen los antropólogos qué significa traer esto en el pecho y en el alma. Ah, bueno, aquí está la camiseta negra, que es una camiseta con la que vamos a jugar el partido contra Corea, es una camiseta que les haremos llegar al resto de los senadores”. Mikel Arriola Peñalosa, presidente de la FMF

Partido de inauguración será visto por más de 6 billones de personas

Al participar en la conferencia magistral “Camino al Mundial 2026: impacto económico y oportunidades para México” impartida en el Senado de la República, el directivo del balompié nacional, aseguró que el partido inaugural del Mundial 2026 el próximo 11 de junio, será presenciado por más de 6 billones de personas.

“El día 11 de junio a México lo van a ver 6 billones de personas, es la inauguración. Más de la mitad de la población mundial, que son 8 y pico billones. Aquí van a estar los ojos de 6 billones de personas, porque el partido más visto del Mundial es la inauguración, ni la final, entonces estemos muy orgullosos de ser mexicanos, porque vamos a ser el ombligo del mundo en unos pocos días” Mikel Arriola Peñalosa, presidente de la FMF

Por otro lado, Arriola Peñaloza, reiteró que la derrama total que dejará la justa deportiva para nuestro país ascenderá a los 3 mil millones de dólares.

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