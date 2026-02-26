¡”Bicho” empresario! Cristiano Ronaldo compra el 25 % del club Almería de España

GENERANDO AUDIO...

¿Qué relación tiene Cristiano Ronaldo con el Almería de España? | Foto: Reuters

Cristiano Ronaldo, futbolista portugués que milita en el Al-Nassr FC de la liga saudí, compró el 25% de las acciones de la Unión Deportiva (UD) Almería, equipo que milita en La Liga de España, a través de su filial CR7 Sports Investments, según informó la compañía este jueves.

El club español reconoció que este movimiento es “un importante paso en la continua expansión tanto del club como de la cartera de inversiones del empresario portugués“, según compartió en un comunicado de prensa.

Así anunciaron la alianza de Cristiano Ronaldo y Almería

Cristiano Ronaldo adquirió una participación del 25% en el club español de Segunda División Unión Deportiva Almería (UD Almería), marcando “un paso significativo en la continua expansión de su cartera global de inversiones”, según CR7 Sports Investments.

Por su parte, el club español destacó que el acuerdo se sitúa dentro de la expansión internacional de la entidad que está realizando el presidente Mohamed Al Khereiji a través de su conglomerado empresarial SMC Group.

Al Khereiji, presidente de la UD Almería, declaró: “Estamos muy contentos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir”.

“Se le considera el mejor jugador de la historia, conoce muy bien el fútbol español y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en lo que respecta al equipo como a la cantera”. Mohamed Al Khereiji, presidente del Almería

Cristiano Ronaldo reconoció que, desde hace mucho tiempo, su ambición es contribuir al fútbol más allá del terreno de juego.

“La UD Almería es un club con una base sólida y un claro potencial de crecimiento. Estoy deseando trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de crecimiento del club”, destacó.

¿Qué representa la adquisición del 25% por parte de CR7?

Dicha inversión, de la que no han trascendido los términos económicos, se integra en CR7 Sports Investments, una filial de nueva creación de CR7 SA, constituida para “consolidar y gestionar” las inversiones del exdelantero del Real Madrid y Manchester United, entre otros clubes, en el sector deportivo.

La inversión “estratégica” en la UD Almería en España refleja, según la nota, el “compromiso a largo plazo” de Ronaldo con la propiedad y gestión en el fútbol profesional, y representa un “hito relevante” como deportista, empresario e inversor en el sector del deporte.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.