Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026: participación de mexicanos, fechas y horarios
La Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026 será el primer evento internacional de la temporada para la selección mexicana de clavados, disciplina que cerró 2025 como el deporte con más medallas mundiales para México.
El año pasado, los clavados sumaron siete podios en el Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025: un oro, cuatro platas y dos bronces, consolidándose como una de las prioridades en el actual ciclo olímpico.
Mexicanos que compiten en la Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026
La delegación nacional estará encabezada por el campeón mundial y doble medallista olímpico Osmar Olvera.
Te compartimos a los integrantes de la delegación mexicana en las distintas categorías, de acuerdo con Olympics.com.
Selección femenil
Trampolín 3m
- Lía Cueva
- María Fernanda García
- Aranza Vázquez (Integrante de la prueba de equipo mixto)
Trampolín 3m sincronizado
- Lía Cueva y Mía Cueva
Plataforma 10m
- Suri Cueva
- Alejandra Estudillo (Integrante de la prueba de equipo mixto)
- Samantha Jiménez
Plataforma 10m sincronizado
- Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo
Selección masculina
Trampolín 3m
- Juan Manuel Celaya
- Osmar Olvera (Integrante de la prueba de equipo mixto)
- Gabriel Vázquez
Trampolín 3m sincronizado
- Juan Manuel Celaya y Osmar Olvera
Plataforma 10m
- Kevin Berlín
- Randal Willars (Integrante de la prueba de equipo mixto)
- Kenny Zamudio
Plataforma 10m sincronizado
- Randal Willars y Kevin Berlín
En el equipo figuran ocho medallistas del pasado Mundial en Singapur 2025, entre ellos Randal Willars (bronce en 10m), las hermanas Mía y Lía Cueva (bronce en 3m sincronizado), Juan Manuel Celaya (plata en 3m sincronizado) y la dupla de Alejandra Estudillo y Gabriela Agúndez (plata en 10m sincronizado).
La medallista olímpica Alejandra Orozco, retirada tras competir en París 2024, funge como líder del conjunto.
¿Cuándo y dónde es la Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026?
La Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026 se realizará del 26 de febrero al 1 de marzo en Canadá. La sede será la fosa olímpica que albergó los Juegos Olímpicos de 1976, además del Mundial de Deportes Acuáticos 2005 y el Campeonato Mundial Junior de Clavados 2022.
Calendario y horarios de la Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026
Viernes 27 de febrero
- 3m masculino preliminar a las 09:00 horas
- 10m femenil preliminares a las 13:30 horas
- Final equipo mixto 3m y 10m a las 18:30 horas
Sábado 28 de febrero
- Final 3m sincronizado masculino a las 09:00 horas
- Final 10m sincronizado femenil a las 11:30 horas
- Final 3m femenil a las 15:30 horas
- Final 10m masculino a las 18:30 horas
Domingo 1 de marzo
- Final 3m sincronizado femenil a las 09:00 horas
- Final 10m sincronizado masculino a las 11:30 horas
- Final 10m femenil a las 15:30 horas
- Final 3m masculino a las 18:00 horas
