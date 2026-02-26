Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026: participación de mexicanos, fechas y horarios

GENERANDO AUDIO...

Sigue la participación de México en los clavados. Foto: AFP

La Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026 será el primer evento internacional de la temporada para la selección mexicana de clavados, disciplina que cerró 2025 como el deporte con más medallas mundiales para México.

El año pasado, los clavados sumaron siete podios en el Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025: un oro, cuatro platas y dos bronces, consolidándose como una de las prioridades en el actual ciclo olímpico.

Mexicanos que compiten en la Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026

La delegación nacional estará encabezada por el campeón mundial y doble medallista olímpico Osmar Olvera.

Te compartimos a los integrantes de la delegación mexicana en las distintas categorías, de acuerdo con Olympics.com.

Selección femenil

Trampolín 3m

Lía Cueva

María Fernanda García

Aranza Vázquez (Integrante de la prueba de equipo mixto)

Trampolín 3m sincronizado

Lía Cueva y Mía Cueva

Plataforma 10m

Suri Cueva

Alejandra Estudillo (Integrante de la prueba de equipo mixto)

Samantha Jiménez

Plataforma 10m sincronizado

Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo

Selección masculina

Trampolín 3m

Juan Manuel Celaya

Osmar Olvera (Integrante de la prueba de equipo mixto)

Gabriel Vázquez

Trampolín 3m sincronizado

Juan Manuel Celaya y Osmar Olvera

Plataforma 10m

Kevin Berlín

Randal Willars (Integrante de la prueba de equipo mixto)

Kenny Zamudio

Plataforma 10m sincronizado

Randal Willars y Kevin Berlín

En el equipo figuran ocho medallistas del pasado Mundial en Singapur 2025, entre ellos Randal Willars (bronce en 10m), las hermanas Mía y Lía Cueva (bronce en 3m sincronizado), Juan Manuel Celaya (plata en 3m sincronizado) y la dupla de Alejandra Estudillo y Gabriela Agúndez (plata en 10m sincronizado).

La medallista olímpica Alejandra Orozco, retirada tras competir en París 2024, funge como líder del conjunto.

¿Cuándo y dónde es la Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026?

La Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026 se realizará del 26 de febrero al 1 de marzo en Canadá. La sede será la fosa olímpica que albergó los Juegos Olímpicos de 1976, además del Mundial de Deportes Acuáticos 2005 y el Campeonato Mundial Junior de Clavados 2022.

Calendario y horarios de la Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026

Viernes 27 de febrero

3m masculino preliminar a las 09:00 horas

10m femenil preliminares a las 13:30 horas

Final equipo mixto 3m y 10m a las 18:30 horas

Sábado 28 de febrero

Final 3m sincronizado masculino a las 09:00 horas

Final 10m sincronizado femenil a las 11:30 horas

Final 3m femenil a las 15:30 horas

Final 10m masculino a las 18:30 horas

Domingo 1 de marzo

Final 3m sincronizado femenil a las 09:00 horas

Final 10m sincronizado masculino a las 11:30 horas

Final 10m femenil a las 15:30 horas

Final 3m masculino a las 18:00 horas

