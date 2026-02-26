¡De película! Peleador gana combate de MMA con el brazo roto; video se viraliza

GENERANDO AUDIO...

Drew Zima, peleador amateur de Artes Marciales Mixtas (MMA), sorprendió tras ganar una pelea con el brazo roto frente a Logan Diedrich en un evento realizado en Tallahassee el pasado 14 de febrero a las 20:00 horas. El video del momento se viralizó días después en redes sociales.

Las imágenes muestran cómo Drew Zima continuó el combate pese a sufrir una fractura en pleno intercambio de golpes. La lesión no fue evidente para él hasta después de que el réferi detuvo la pelea y trató de levantar los brazos en señal de victoria.

Pelea de MMA se vuelve viral por fractura en pleno combate

En la grabación se aprecia el momento en que el brazo de Drew Zima se rompe durante una serie de golpes contra Logan Diedrich. A pesar de la fractura, el peleador continuó atacando, e incluso, lanzó una patada a la cabeza.

La intensidad del combate obligó al réferi a detener la pelea. Fue entonces cuando Zima intentó levantar el brazo izquierdo y notó que se movía sin control. Visiblemente sorprendido, se sentó en el centro del hexágono y sostuvo la extremidad lesionada.

El camarógrafo le preguntó qué ocurría y el atleta respondió que tenía el brazo roto. Posteriormente, esperó la asistencia de los servicios médicos en el recinto.

Emiliano Sordi, peleador argentino de la Professional Fighters League, comentó en redes sociales: “La adrenalina hace que realmente no sientas nada”.

Drew Zima confirma fractura tras nocaut

A través de su cuenta de Instagram, Andrew Zima confirmó que sufrió fractura de radio y cúbito del brazo izquierdo mientras conseguía la victoria por TKO.

“Gané mi pelea en el Día de San Valentín, luchando con el radio y el cúbito rotos de mi brazo izquierdo, hasta el final por TKO”, escribió en la plataforma.

De la misma manera, el peleador agradeció a su equipo de entrenamiento, preparación física y alimentación, así como a sus seguidores por el apoyo.

¿Qué es la adrenalina y qué provoca en el cuerpo?

La adrenalina, también conocida como epinefrina, es una hormona producida por las glándulas suprarrenales en situaciones de peligro o alto estrés. Su función es activar al organismo para responder rápidamente.

El doctor Alejandro Dorazco González, investigador del Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que esta sustancia acelera el ritmo cardíaco, dilata los bronquios y libera energía almacenada en los músculos.

Entre sus efectos destacan:

Aceleración del ritmo cardíaco , que incrementa el suministro de oxígeno

, que incrementa el suministro de oxígeno Dilatación de los bronquios , facilitando la respiración

, facilitando la respiración Liberación de glucógeno , que aporta energía inmediata

, que aporta energía inmediata Aumento de la presión sanguínea, elevando la resistencia física

Estos efectos pueden disminuir la percepción del dolor de manera temporal, lo que explicaría por qué Drew Zima continuó peleando sin notar la fractura.

