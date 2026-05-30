Disturbios en París y caos en Budapest en la final de Champions League entre PSG y Arsenal

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Fanáticos del PSG y Arsenal arrojaron bengalas, cohetones y distintos proyectiles durante la final de la Champions League

Disturbios en la final de Champions League | Reuters

Previo a que el Paris Saint-Germain celebrara su segundo título consecutivo de la UEFA Champions League, la tensión ya se había apoderado de sus aficionados tanto en Francia como en Hungría. Durante el primer tiempo de la final, cuando el Arsenal se encontraba arriba en el marcador gracias al tempranero gol de Kai Havertz, se registraron disturbios en las inmediaciones del Parque de los Príncipes, donde cientos de seguidores parisinos seguían el encuentro. La frustración por el resultado parcial derivó en el lanzamiento de objetos, encendido de bengalas y uso de material pirotécnico, lo que obligó a la intervención de la policía francesa para intentar restablecer el orden.

Las autoridades desplegaron operativos en distintos puntos de París e incluso utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a grupos de aficionados que protagonizaban enfrentamientos y alteraban el orden público. Al mismo tiempo, dentro del Puskás Aréna de Budapest también se vivieron momentos de tensión cuando algunos ultras del PSG intentaron ingresar al terreno de juego con bengalas para festejar el gol del empate anotado por Ousmane Dembélé. La rápida reacción de los cuerpos de seguridad evitó que la situación escalara, aunque los incidentes marcaron una previa convulsa antes de que el conjunto parisino terminara levantando una nueva Orejona tras imponerse al Arsenal en la tanda de penales. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM

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