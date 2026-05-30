¿Quién fue Billy Álvarez, polémico expresidente de Cruz Azul que fue acusado por lavado de dinero?

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Billy Álvarez, expresidente de Cruz Azul, murió este sábado | Foto: Cuartoscuro

Guillermo Álvarez Cuevas, expresidente de Cruz Azul mejor conocido como Billy Álvarez, falleció a los 80 años por complicaciones respiratorias, según informó la periodista Itzel Cruz Alanís este sábado 30 de mayo. Estaba recluido en el Altiplano por delincuencia organizada y lavado de dinero.

La muerte del polémico exdirectivo dementero coincidió con el décimo título de “La Máquina“, obtenido el pasado domingo 25 de mayo, y con la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Cooperativa La Cruz Azul, un donde se votará y definirá al próximo presidente del Consejo de Administración para los próximos cinco años.

¿Quién fue Billy Álvarez, expresidente de Cruz Azul?

Guillermo Héctor Álvarez Cuevas no solo fue el mandamás del Club de Futbol Cruz Azul, sino que fue el presidente de la Cooperativa La Cruz Azul por aproximadamente 32 años.

Bajo su mandato del club, durante más de tres décadas, los celestes solo obtuvieron un título de Liga en 1997 cuando los de La Noria vencieron a León con un gol de oro de Carlos Hermosillo.

Durante su gestión, La Máquina ganó tres veces la Liga de Campeones de Concacaf, siendo la última vez que la consiguió en 2014 cuando Cruz Azul venció a Toluca en el Estadio Nemesio Díez.

Además, Álvarez Cuevas obtuvo dos Copa MX (2013 y 2018) y una Supercopa MX (2019); por otro lado, en 2001, Cruz Azul llegó a la única final de la Copa Libertadores de su historia.

La presidencia de Billy Álvarez estuvo marcada por dos sequías celestes, la primera de 17 años y la segunda de 23 años, la cual terminó con la novena estrella en 2021.

Billy Álvarez llegó al fin de su vida, detenido por estos delitos

Los últimos años de la vida de Billy Álvarez se vieron marcados por problemas legales, ya que en 2025 fue detenido por autoridades federales.

El expresidente de Cruz Azul permaneció prófugo durante más de cuatro años por investigaciones relacionadas con presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por esta razón, Álvarez Cuevas dejó su puesto en la Cooperativa La Cruz Azul en 2020 y su puesto fue tomado por Víctor Velázquez, quien este sábado busca su reelección por cinco años.

Tras su captura, un juez mexicano ordenó prisión preventiva y fue recluido en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México.

Billy Álvarez permaneció internado mientras avanzaban los procesos judiciales en su contra y, en diversos momentos, trascendieron reportes de afectaciones a su salud.

Un recuento a los problemas legales de Guillermo Álvarez Cuevas

El conflicto al interior de la Cooperativa Cruz Azul se remonta al año 2009, cuando un exasesor financiero reveló que había detectado presuntos desvíos en los recursos de la cooperativa, señalando directamente a Guillermo “N” y Víctor Garcés, como los responsables

En mayo de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló sus cuentas además de las de su hermano José Alfredo Álvarez y Víctor Manuel Garcés, también exdirectivo de Cruz Azul.

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