Donald Trump advierte a selección de Irán rumbo al Mundial 2026: “No es apropiado que estén ahí por su seguridad”

GENERANDO AUDIO...

Irán disputará dos partidos en Los Ángeles y uno en Seattle. Foto: AFP/Nur Photo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que Irán no debería participar en el próximo Mundial 2026, apenas días después de haberle dicho al jefe de la FIFA que serían bienvenidos a pesar de la guerra en Oriente Medio.

“La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén ahí, por su propia vida y seguridad”, dijo Trump en su plataforma Truth Social.

Publicación de Trump sobre la selección iraní rumbo al Mundial 2026.

¿Irán podría quedar fuera del Mundial 2026?

Apenas el miércoles 11 de marzo, Ahmad Donyamali, ministro de Deportes de Irán, aseguró que no participará en el Mundial 2026 debido a los ataques de Estados Unidos (EE.UU.) e Israel en la región.

Ese mismo día, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró que Trump le aseguró que la selección de Irán era “bienvenida” a competir en el Mundial 2026, que comienza en menos de 100 días.

“Esta tarde, me reuní con el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, para hablar del estado de los preparativos para la próxima Copa del Mundo de la FIFA, y la creciente emoción a medida que se acerca el comienzo en solo 93 días”, publicó Infantino en su cuenta de Instagram.

“También hablamos sobre la actual situación en Irán, y el hecho de que el equipo iraní se haya clasificado para participar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos”, continuó.

Hasta el momento, ni la FIFA ni la Federación de Futbol de Irán (FFI) han anunciado oficialmente la baja de la Copa Mundial; sin embargo, diferentes autoridades iraníes han manifestado su negativa a participar en el evento que comenzará el próximo 11 de junio en México y tendrá como sedes varias ciudades de Estados Unidos, así como de Canadá.

La posible retirada de Irán del Mundial sería un hecho sin precedentes, ya que ningún país ha abandonado el torneo después del sorteo desde 1950, cuando Francia e India decidieron no participar al alegar los altos costos del viaje.

Actualmente, la Selección iraní sigue compartiendo el Grupo G con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.