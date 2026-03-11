¿Qué país podría reemplazar a Irán en caso de no participar en el Mundial 2026?

GENERANDO AUDIO...

¿Y si Irán se baja del Mundial 2026? Esto dice la FIFA | Foto: AFP

Irán amagó con no participar en el Mundial 2026 de Estados Unidos (EE.UU.), México y Canadá por el ataque estadounidense en el que murió el líder iraní, el ayatolá Alí Jameneí. La FIFA tiene un plan de contingencia en caso de que la selección no participe en la Copa del Mundo; además, se especula que Irak podría ocupar su lugar en la competencia.

Hasta el momento, ni la FIFA ni la Federación de Futbol de Irán (FFI) han anunciado oficialmente la baja de la Copa Mundial; sin embargo, diferentes autoridades iraníes han manifestado su negativa a participar en el evento que comenzará el próximo 11 de junio en la Ciudad de México.

¿Qué procede si Irán decide no ir al Mundial 2026?

El artículo 6.7 de las Regulaciones para la Copa Mundial de la FIFA 26 señalan que la federación puede decidir con respecto a la sustitución de Irán en caso de que decida darse de baja de la competencia.

“Si alguna Asociación Miembro Participante se retira o es excluida de la Copa Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá al respecto a su entera discreción y tomará las medidas que considere necesarias. La FIFA podrá decidir sustituir a la Asociación Miembro Participante en cuestión por otra”. FIFA

Hasta el momento, la organización a cargo de Gianni Infantino no ha confirmado la salida de Irán del Mundial, por lo que tampoco ha definido cómo se procederá para ocupar el posible cupo vacante en la fase de grupos.

Cabe destacar que, actualmente, la selección iraní sigue compartiendo el Grupo G con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

¿Qué país podría tomar el lugar de Irán en el Mundial 2026?

Aunque la FIFA no ha confirmado qué nación podría reemplazar a Irán en caso de no asistir al Mundial 2026, diversos medios internacionales, como Iraqi News, proponen que Irak podría ser el reemplazo iraní en la próxima Copa del Mundo.

La selección irakí surge como la candidata más viable debido a que es la calificada al repechaje por parte de la Confederación Asiática de Futbol (AFC, por sus siglas en inglés).

Cabe señalar que Irak venció por marcador global de 3-2 a su similar de Emiratos Árabes Unidos (EAU) en la ronda de clasificación a repechaje, por lo que este país podría entrar a la repesca internacional, ocupando el lugar de Irak.

Por otro lado, las selecciones de Japón, Corea del Sur, Jordania, Australia, Uzbekistán, Catar y Arabia Saudita tienen su boleto asegurado al Mundial 2026 por parte de la AFC.

Al momento, la FIFA no ha confirmado que esta sea el “Plan B” en caso de que Irán no participe en la Copa Mundial de EE.UU., México y Canadá.

¿El problema? Irak también tiene obstáculos rumbo al Mundial 2026

Este lunes, el entrenador de la selección de Irak, Graham Arnold, solicitó a la FIFA aplazar el partido de repechaje intercontinental programado para el 31 de marzo en el Estadio BBVA de Nuevo León, debido a la dificultad logística que implica el cierre del espacio aéreo en Oriente Próximo tras la escalada militar en la región.

“Si el partido se juega en México, tenemos dificultades para salir de Bagdad. Alrededor del 60% de mis jugadores juegan en Irak, y todo el personal técnico vive allí. El personal médico vive en Qatar y estamos teniendo dificultades para obtener las visas mexicanas”, explicó Graham en entrevista con CNN.

Varias embajadas permanecen cerradas, lo que impide que varios jugadores profesionales, así como miembros del cuerpo técnico y del personal médico, obtengan visas de entrada a México”, explicó la Federación Iraquí de Fútbol el miércoles 3 de marzo en un comunicado.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió el mismo día a través de una nota informativa que si bien el país no tiene embajada en Irak, las representaciones de México en Emiratos Árabes Unidos, Turquía o cualquier otro país europeo “están en la mejor disposición de otorgar las visas que requieran tanto jugadores como directivos”.

Además, la dependencia mexicana solicitó a la Federación Iraquí de Fútbol por adelantado los nombres de quienes viajarán a México para agilizar el visado.

¿Irán no estará en la Copa del Mundo? Esto dicen sus autoridades

“Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no existen condiciones para participar en la Copa del Mundo“, señaló Donyamali en una entrevista a la agencia DPA.

“A la vista de las medidas maliciosas adoptadas contra Irán, se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, definitivamente no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”. Ahmad Donyamali, ministro de Deportes de Irán

Previamente, Mehdi Taj, presidente de la FFI, también insinuó un posible boicot luego de que seis jugadoras decidieron permanecer en Australia, durante la Copa de Asia, luego de que su Gobierno les concediera visados humanitarios.

“¿Qué persona sensata enviaría a su selección nacional a Estados Unidos si la Copa del Mundo fuera tan política como lo fue la Copa de Asia en Australia?”, advirtió Taj.

Además, tras el comienzo de los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán, el pasado 28 de febrero, Mehdi Taj ya había puesto en duda la participación de la selección persa en el Mundial.

La Federación de Futbol de Irán no ha confirmado oficialmente la decisión de no participar en el Mundial 2026 al que calificó mediante las vías oficiales y en el que compartiría grupo con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

¿Qué dicen la FIFA y EE.UU. sobre Irán en el Mundial?

Antes del mensaje de Donyamali, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, dijo que el mandatario estadounidense Donald Trump le aseguró en una reunión que la Selección de Irán es bienvenida a participar en la Copa Mundial en EE.UU.

“Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que, por supuesto, la selección iraní es bienvenida a competir en el torneo en Estados Unidos. Gianni Infantino, presidente de la FIFA

El suizo aseguró haber discutido los preparativos para el torneo con Trump, incluyendo la clasificación del equipo iraní, enviando un mensaje de unidad.

“Todos necesitamos un evento como la Copa Mundial de la FIFA para unir a la gente, y agradezco sinceramente al presidente de Estados Unidos su apoyo, ya que demuestra una vez más que el fútbol une al mundo”, remató.

